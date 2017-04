En Barcelona, el equipo de fútbol infantil Algerian Excellence se olvidó de un jugador cuando se marchó hacia el Aeropuerto de Barcelona.

"Un equipo de fútbol olvida en un albergue a un jugador de ocho años al marcharse hacia el Aeropuerto de Barcelona" https://t.co/hpAIy2BzWO pic.twitter.com/CqXmgyRW8X — Anda ya! (@40Andaya) 19 de abril de 2017

Esto es como 'Solo en Casa' pero en versión low-cost: 'Sólo en el Albergue'. Lo bueno es que el chaval ni se enteró. Él siguió durmiendo como si nada, prefería seguir en el banquillo que salir a jugar. Fue la responsable del albergue quien avisó a la policía: 'creo que os habéis dejado un ser humano'. Al final, llegó a tiempo a coger el avión y volvió a casa sano y salvo.

Espero que otros equipos no hagan lo mismo, y que esta noche en el partido de vuelta de la Champions el Barça no se olvide de Messi. Aunque es verdad que en el partido de ida el que se olvidó del Barça fue él. Confieso que a mí esto también me ha pasado, una vez mis padres me dejaron sola en casa. Un trauma. Fue el año pasado.