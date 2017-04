¿A cuál de estos cinco candidatos quieres ver dentro de la lista?

Llegó el momento que los fandom estábais esperando: el de repasar los candidatos oficiales a la lista de LOS40 que podrían entrar este sábado si reciben apoyos suficientes.

Empezamos con el remix de moda: la nueva versión de Despacito en la que podemos oír a Justin Bieber cantando en español.

Tras colaborar con J Balvin, la estrella canadiense vuelve a juntarse con artistas latinos; en este caso con Luis Fonsi y Daddy Yankee, quienes ya llevaron este tema a lo más alto de la lista. Con 20 millones de visualizaciones en YouTube en 24 ahoras, este remix se ha convertido en el mayor debut musical en esa plataforma en 2017, según Billboard. Usa #MiVoto40 para darle paso.

Y de un ídolo de fans a otro: Harry Styles, que nos sorprendió hace dos semanas con su brillante estreno en solitario, Sign of the times.

El componente de One Direction acaba de ser portada de la revista americana Rolling Stone, donde ha hablado de su corta relación con Taylor Swift y le da las gracias por lo que le aportó. Todo un caballero al que puedes abrirle la puerta de LOS40 con el HT #MiVoto40HarryStyles.

Nuestra representante en Eurovisión en 2016 también puede entrar este sábado en la lista.

Nos referimos, claro está, a Barei, que acaba de lanzar el espléndido I don't need to be you. La madrileña ya ha confirmado su participación en LOS40 Primavera Pop de este año, y su debut en la lista podría ser un perfecto apertivo. Apoya su entrada con #MiVoto40Barei.

A la maravillosa Ana Mena también la conoces de sobra; hace nada ha estado en la lista con su colaboración con Bromas Aparte en Dama y vagabundo.

Ahora llega igualmente bien acompañada de chicos, en este caso del quinteto latino CNCO, y un single titulado Ahora lloras tú, con un sonido más actual y que puede suponer la consagración definitiva de esta malagueña de 20 años. #MiVoto40AnaMena es la llave que puede hacerle entrar.

Cerrando este quinteto encontramos a los barceloneses Love of Lesbian, una de las mejores bandas de la escena independiente nacional.

El grupo liderado por el inefable Santi Balmes está en plena gira El truco final, que les está paseando por toda España, les llevará a México en junio y terminará por todo lo alto en noviembre con conciertos en Madrid y Barcelona. Tras protagonizar un más que digno paso por la lista con Cuando no me ves, nos presenta ahora un tema de título curioso: IMT (Incapacidad moral transitoria). Usa #MiVoto40LovofLesbian para darles luz verde.