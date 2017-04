Dwayne ‘The Rock’ Johnson (La Roca), el último Pokémon

Dadle al play y podréis ver a Dwayne The Rock Johnson (La Roca) como nunca imaginásteis que lo veríais...

Esta entrañable escena de la niña corriendo a toda velocidad, un Pikachu cuadrado y de casi dos metros y un bulldog francés mordiéndole los pies forma parte de un vídeo que el actor ha colgado en su perfil oficial en Instagram y que acumula más de 6 millones de visitas.

Todo tiene una explicación: el intérprete quería darle una sorpresa a su pequeña Jasmine durante el día de Pascua convirtiéndose en su personaje de animación / videojuegos favorito.

Y como La Roca es alguien que no se atemoriza ante nada, se enfundó el traje de Pikachu y se lanzó a la aventura: "Jazzy quiso jugar durante dos horas a su juego favorito: correr y que la persiguiera. No me permitió tomarme un descanso hasta que se fue a dormir (...). Estoy cansado, hoy era mi único día libre, hace 80ºC en este traje y Hobbs está intentando mearse en mi pierna. Y amo cada minuto de esto. Feliz día de Pascua".

The Rock no fue la única celebrity que se customizó para la ocasión y si no os lo creéis os dejamos un par de fotos para que os imaginéis quién está detrás de este conejo de Pascua...