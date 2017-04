Así es Daredevil: Amarillo

Hace algún tiempo (ya no recuerdo en qué reseña o artículo), mencionábamos que Tim Sale (y su inseparable guionista por aquel entonces, Jeph Loeb) no sólo había sido un pilar fundamental de la historia de Batman y Superman; su etapa en Marvel había dejado joyas imprescindibles en las historias de Daredevil y Spiderman.

'Panini Comics' escucha y recupera ese catálogo perdido. Hoy hablamos del abogado ciego más famoso de Hell's Kitchen, y de la visión del dúo artístico del mismo, otro día hablaremos del trepamuros...

No he leído "mucho" Daredevil. He leído imprescindibles y alguna que otra buena historia recomendada; pues bien, "Amarillo" es el tomo que más he disfrutado de todos.

No se si es el realismo y la solidez de los guiones de Jeph Loeb, que parecen hechos para serie de televisión (como poco), o el apartado artístico de Tim Sale, marcado por un dibujo personal, una tinta excelente y un color a la acuarela insuperable que, además, ya no se ve en el mundillo del cómic americano; pero "Daredevil Amarillo" se ha convertido en una de las historias mas recomendable que me he tirado a la cara jamás.

"Amarillo" es, posiblemente, la mejor forma que tienes de ponerte al día con el personaje. Un repaso general y rápido a la esencia del personaje, una reinterpretación fantástica de su historia; de su origen, su motivación y su traje, y una (no tan) pequeña historia romántica para compensar la oscuridad y la contundencia de la mejor acción que ha salido de los lápices de Tim Sale.

Irrepetible e insuperable ¿Debería comprar "Daredevil: Amarillo"? Sí. Rotundo. No hay "peros". Si tienes 15 euros en el bolsillo no se me ocurre mejor compra que este tomo. Clásico imprescindible y fantástica edición para la ocasión por parte de Panini; tapa dura, buen papel, bocetos al final... en fin, todo. En breve hablaremos de "Spider-Man Azul", pero ya te puedes hacer una idea de por donde van a ir los tiros... ve apartando otros 15 euros.