Adriana Ugarte, Lady Gaga o Demi Lovato, entre las que se han apuntado al ‘body positive’ este 2017

Hace unos años hubiera sido impensable ver a una famosa mostrando sus supuestos ‘defectillos’ físicos. El Photoshop se inventó para eliminar todo rastro de imperfección y se convirtió en una herramienta imprescindible.

Pero estamos en una época en la que esa veneración por un cuerpo 10 está llegando a su fin. Las famosas se han revelado y luchan por transmitir la idea de que son humanas y poseen cuerpos reales.

Y eso incluye celulitis, estrías, manchas de piel… y todas esas cosillas que la que más o la que menos, ha encontrado en su cuerpo.

En lo que llevamos de 2017, esta tendencia al ‘body positive’ va en aumento y estas 7 famosas son sólo una prueba más y que, han recibido el apoyo y cariño de muchos seguidores que han valorado su valentía.

Adriana Ugarte

Como muchas otras, la actriz española ha aprovechado el sol de estas últimas semanas para ponerse el bikini y compartir al mundo entero lo orgullosa que se siente de su cuerpo.

“Yo ya estoy preparada. Y sí, todas, todos, YO TAMBIÉN, tenemos celulitis, estrías, arañas vasculares, etc etc etc etc etc etc (=estar vivo)… ¿acaso eso nos hace menos fascinantes, menos poderosos, menos milagrosos? Es un regalo esta vida que tenemos entre manos, con este alma y este cuerpo que nos ha sido dado…vamos a gozarlo, vamos a querernos”, escribía junto a su foto.

Ireland Baldwin

Es hija de Kim Basinger y eso les hace presuponer a muchos que ha heredado el cuerpo que su madre lució en 9 semanas y media.

Y lo ha hecho, solo que no es tan perfecto como muchos quieren recordar.

Lo bueno, es que ella es consciente de cómo es y se gusta. “Soy muy pálida. Raramente me pongo morena. Tengo celulitis. No soy pequeña…rondo el metro noventa. Puedo perder peso rápidamente pero lo cojo comiéndome un bagel. Uso la copa 36 de sujetador…tengo grasa en los muslos”, escribía en Instagram.

Ashley Graham

Se ha convertido en una gurú del body positive. El hecho de convertirse en una de las modelos plus size más demandadas le ha dado un escaparate que ha sabido aprovechar para reivindicar una belleza que va más allá de los cánones establecidos.

“Hago ejercicios. Hago lo mejor que puedo para comer bien. Amo quien soy. Y no me avergüenzo por unos huecos, bultos o celulitis. Y tú tampoco deberías estarlo”, escribe para animar a seguir su ejemplo.

Lena Dunham

La actriz de Girls se caracteriza por su carácter feminista y reivindicativo y por eso no es de extrañar que sea una de las mayores defensoras del ‘body positive’.

“Lo que más amo de nuestra portada de la revista, además del hecho de que estamos todas juntas, diría que es la celulitis que muestro en mi muslo. Un triunfo para las mujeres”, explicaba sobre su sesión para Glamour.

Demi Lovato

Es una de las cantantes que ha tenido que lidiar con trastornos alimenticios y la no aceptación de su cuerpo.

Lo superó y ha cruzado la frontera para invitar a todas las mujeres a sentirse cómodas con sus cuerpos.

“No tengo un hueco entre los muslos y sigo siendo bella de la forma que soy”, escribía junto a esta foto que publicaba hace unos días.

Pink

La cantante ha comenzado el año con nuevo hijo y eso afecta al cuerpo, pero no le importa. No es como otras mujeres tipo Irina Shayk que es capaz de lucir estupenda tras dar a luz.

Pre-sunset 🌅😍 #currentsituation Una publicación compartida de irinashayk (@irinashayk) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 7:30 PDT

“¿Puedes creer que mido 1,60 y peso 72,5 kg? Según los estándares eso me convierte en obesa. Sé que no estoy en mi objetivo, ni siquiera cerca después de tener dos hijos, pero, maldita sea, no me siento obesa. Lo único que me siento es yo misma”, reconocía.

Lady Gaga

Tras su actuación en la Super Bowl, la cantante recibió algunas críticas y no precisamente por cómo había cantado.

Hubo quien se metió con su cuerpo y ella no dudó en contestar. “He escuchado que mi físico ha sido tema de conversación, así que me gustaría deciros que estoy orgullosa de mi cuerpo y deberíais estarlo del vuestro”, escribía.

“No importa quién seas o lo que hagas. Podría darte un millón de razones para demostrar que no necesitas servir a alguien o a algo para triunfar. Sé tú, y selo infatigablemente. Eso es lo que hacen los campeones”, añadía.