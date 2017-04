Lo nuevo de Incubus y Texas, estrenos de la semana

A guitarrazo limpio. Nimble Bastard es el primer avance de lo nuevo de Incubus, que publica nuevo disco este viernes. 8 es su octavo álbum, y lo lanzan seis años después de If not now, when?.

El rock alternativo convive este viernes en las tiendas de discos con los clásicos, que vuelven. Ray Davies de los Kinks, Texas, Sheryl Crow. Esto es todo lo que vamos a encontrar en las estanterías a partir de mañana:

Sheryl Crow – Be myself

La cantante vuelve al pop-rock de los noventa en este disco, su décimo trabajo de estudio. Halfway there es el primer single.

Texas – Jump on board

Los de Glasgow vuelven con nuevo trabajo, el noveno. “Nos sentimos renovados”, dice Sharleen Spiteri, la vocalista. Los autores de Say What You Want vuelven con 10 canciones mezcladas por Craig Silvey (Arcade Fire, Florence & Machine). Let’s work it out es el primer adelanto:

Ray Davies – Americana

Ray Davies revolucionó el rock en los 60 con los Kinks. Ahora publica su primer álbum en solitario con 15 canciones originales. Para su grabación, ha metido a The Jayhawks en los estudios que los Kinks fundaron en Londres en el 73. Y el resultado suena así:

Ricardo Arjona – Circo soledad

El guatemalteco se une a Michael Brauer (Rolling Stones, Coldplay, John Mayer) y crea 14 canciones que mezclan la balada con el rock. Ella es el primer single:

Antonio Carmona – Obras son amores

Tercer álbum en solitario de Antonio Carmona más allá de Ketama. 11 temas escrito por él mismo, a veces trabajando con gente a la que admira mucho como Alejandro Sanz. Mencanta es el primer single:

Bee Gees – Timeless The All time greatest hits

En las tiendas de discos de esta semana también vamos a encontrar este recopilatorio. 21 canciones míticas de los revolucionarios de las pistas de baile y de las listas de ventas. ¿Quién no ha bailado Stayin' Alive alguna vez?