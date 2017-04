Maikel Delacalle: “Estoy preparando un tema con J Balvin y vais a flipar”

Maikel Delacalle es todo un fenómeno viral. Sus covers están dando la vuelta al mundo y sus canciones ya están entre las favoritas de J Balvin.

Todas las grandes discográficas del país también han llamado a su puerta, aunque la respuesta ha sido siempre la misma: De momento no, gracias.

Maikel Delacalle (1994, Santa Cruz de Tenerife) es un cantante y rapero que empezó a hacerse conocido a principios de 2016 gracias a su versión en español de Or nah, el tema que firman Ty Dolla $ign con The Weeknd, Wiz Khalifa & DJ Mustard.

Como él mismo nos cuenta por teléfono, Maikel "es un chaval que se crió en el barrio, que tuvo una vida complicada y, llegado un punto de su vida, se dio cuenta de que tenía un talento, de que sabía hacer música. Se juntó con quien se tenía que juntar y empezó a cumplir sus sueños".

Define su estilo como tropical y, aunque se defiende con la guitarra, lo suyo son las letras de las canciones. Hoy charlamos con el artista tinerfeño para conocerlo un poco más.

¿Por qué Maikel Delacalle? ¿De dónde viene tu nombre artístico?

Realmente, ni me lo puse yo. Como te decía, yo soy un chaval de barrio de toda la vida que siempre ha estado en la calle hasta tarde. Yo perdí a mi madre cuando era un niño y me faltaba esa figura que me dijera: "Tienes que llegar a esta hora"; por entonces siempre estaba en la calle. Cuando vivía con mi abuela recuerdo que con 10 u 11 años llegué a casa y dijo que a partir de ese día ya no me iba a llamar Maikel sino "Callejero" o "De la calle". Así que cuando empecé a hacer música dos añitos después ya tenía el nombre.

¿En qué medida han influido tus orígenes humildes en tu música?

De todo lo que escribo, el 80 % de mis canciones son vivencias propias y el resto, de gente cercana. Soy una persona que se pone en el lugar del otro y cuando me cuentan cosas he sabido transmitirlas yo mismo a través de mis canciones.

¿Cuáles son tus referencias musicales?

Desde siempre he escuchado a Craig David y Tupac (Shakur). Son mis favoritos. Pero, por ejemplo, mi padre escuchaba otro tipo de música y yo la escuchaba de pequeño. Hasta rock. Yo he escuchado de todo. Cualquier tipo de música me inspiraba.

El cover del Tema ‘Or Nah’ te dio la fama, ¿lo esperabas?

Pues no, la verdad es que no lo esperaba. Si veía que gustaba mucho, pero también explotó cuando saqué Love Yourself y la gente empezó a subir a otros canales mis covers. Fue la gente la que me hizo grande.

¿Por qué escogiste este tema y no otro?

Los artistas que intervienen en esa canción son mis favoritos del momento (americanos). La escuché y me inspiró a hacerla.

Fue la gente la que me hizo grande

Te hemos visto en Instagram con J Balvin. ¿De cuándo es la foto?, ¿hay colaboración a la vista?

La foto es de hace unas semanas cuando estuve en Medellín (Colombia) con él. Hay algo pendiente por ahí. Estuvimos hablando de trabajo y también contacté con otros artistas de allí. ¡La gente va a flipar!

Hay algo pendiente por ahí (con J Balvin) ¡La gente va a flipar!

¿Cómo surge vuestra relación?

Todo gracias a las redes sociales. Un día mirando mi Instagram, alguien me dijo que J Balvin había subido ya dos vídeos en los que aparecía escuchando mis canciones. Yo no me lo creía, así que le hablé y al momento me respondió, con su humildad. De eso hace ya cuatro meses. En todo ese tiempo hemos seguido en contacto. Hablando surgió una buena relación y decidí irme a Medellín unas semanas.

¿Con qué otros artistas te encontraste en Colombia?



Estuve con los chicos de Piso 21, con Sky, que es el productor de los mejores que están rodando en la calle (como Safari) y con Bull Nene (compositor), también del equipo de J Balvin.

Estarás preparando más canciones… ¿para cuándo un disco?

Más que un disco, ahora estoy preparando varias canciones con videoclip para que la gente tenga bastante repertorio mío en Internet. Pero más adelante sí. En su momento pensé hacer un EP, aunque las cosas van cambiando y, si todo va bien, será un EP o puede que ya directamente el disco.

Acabas de lanzar tu nuevo tema, ‘No dramas’, ¿qué feedback estás teniendo? ¿estás contento con la acogida?

Pues bastante. Si no me equivoco, la canción lleva ya más de 200.000 reproducciones. Es increíble. Yo soy un artista que baraja varios estilos y esa canción, por ejemplo, es una mezcla de dance, con dancehall o R&B. Es una canción que llega a ser un poco más comercial, que se puede bailar. Por un lado tenía miedo, aunque al público le gustó incluso más que a mí. Porque uno a veces se pone nervioso cuando tiene que lanzar música y tiene que impresionar a tanta gente, pero al final te das cuenta de que lo haces bien. Creo que la respuesta que ha tenido esta canción ha sido de las mejores.

En otros vídeos tienes 6 y 8 millones de views. ¿Piensas en ello cuando te vas a dormir?

Me cuesta bastante dormir. Soy un chaval muy nervioso y encima bebo mucho Redbull y CocaCola, así que me cuesta dormir... , pero creo que uno tiene que pensarse bien las cosas. Yo vengo de abajo y, por unas visitas, por unos números o por alguien que grite mi nombre, no dejo de ser quien era hace un año; sigo siendo Maikel. Cuesta a veces, pero llegados a este punto, en que ya he pasado por bastantes escenarios, estoy más tranquilo y me lo creo un poco más.

Maikel Delacalle, en una fotografía promocional. En tu último tema, 'No Dramas', hablas de una chica que te gusta. En ‘Ganas’ o ‘Llegué Yo’ también… ¿te inspiras en alguien especial? Depende de la canción. El 80 por ciento de las canciones están basadas en experiencias que me han pasado a mí. Y el resto, inspiradas en historias que me han contado amigos, familiares y que he sabido transmitir a través de una canción. Pero todo el mundo tiene a alguien especial, si no, no habría una musa. Uno puede tener imaginación pero no es lo mismo. Como sabes, en el hip hop, como en el trap o en el reggaetón, muchas veces hay letras machistas. ¿Alguna vez piensas en ello mientras escribes tus canciones?, ¿estás sensibilizado con el tema? Nunca me van a ver a mí hacer letras así porque yo respeto a la mujer ante todo. Como te decía, yo perdí a mi madre cuando era un niño y a la mujer la tengo en un altar. Soy muy respetuoso con mis letras y puede que, dentro de lo que cabe, diga dos o tres frases porque como te digo, soy un chico de barrio, yo hablo así. Pero nunca me veréis hacer letras ofensivas para la mujer o machistas. Suelo tirar más por el lado romántico.

Nunca me veréis hacer letras ofensivas para la mujer o machistas. Suelo tirar más por el lado romántico. Estás en el sello A&D Music, pero… ¿no ha llamado a tu puerta ninguna 'Major'? Claro... Todas. Y la respuesta ha sido que, de momento, estamos bien así.

Te mueves bien en las redes sociales... ¿en cuál te sientes más cómodo? En Instagram, claramente. Hace un par de meses era increíble la repercusión por Facebook, pero ahora me siento más cómodo en Instagram. ¿Es importante para ti tu aspecto? Sí claro. Me gusta ir con buen looking, con buen flow.

Algunos de los tatuajes de Maikel Delacalle. También llevas tatuajes... ¿Qué significan para ti?

Son mi historia. Desde que tengo 13 años empecé a tatuarme. De mi edad, fui el primero de mi barrio en tener tatuajes. Tu público no para de crecer, ¿Qué es lo más chulo que te han dicho tus fans? Últimamente lo que más me ha llamado la atención ha sido un comentario que me enviaron por DM (Direct Message) de hace una semana o así. Empiezo a leer y me dice que es un chico que estudió conmigo en el colegio en la época en que falleció mi madre (que yo tendría 7 u 8 años). Recuerdo que yo siempre me sentaba con ese chico. Después fuimos al instituto, tomamos caminos distintos, él se fue para Venezuela y yo no lo veía desde esa época. Él vio mi cambio: cómo pasé de ser un chico tranquilo a que pasara lo de mi madre y yo fuese otra persona. Me dijo que se acordaba mucho de mí, que era increíble cómo había crecido, que escuchaba mi música y que no sabía que yo era yo hasta que buscó bien mis fotos. También ligarás mogollón... Hehehe, sí, pero como todo los artistas, aunque yo voy a lo mío, mi musa es la música.

Para saber sobre Maikel Delacalle, chequea su Instagram y su Facebook.