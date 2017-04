¿Aún no conoces al Justin Bieber español?

Aunque muchos aún no lo conozcan, Manu Ríos es toda una estrella de las redes sociales. Con 2 millones y medio de seguidores en Instagram, este joven de 19 años es todo talento que poco tiene que envidiar a ídolos de masas como Justin Bieber.

No es de Canadá, sino manchego, pero Manu es todo un fenómeno en las redes. No solo se dedica a subir fotos a su cuenta de Instagram, también comparte algunas covers que se anima a cantar. ¡Y por supuesto, Bieber no falta en su repertorio!

love yourself - justin bieber / tag 3 friends 😇 Una publicación compartida de manu rios (@manurios1234) el 12 de Sep de 2016 a la(s) 2:35 PDT

Algunas de sus covers en Youtube suman más de tres millones de visualizaciones en Youtube. ¡Una pasada!

Pero Carlos no es un principiante en esto. Este joven lleva desde bien pequeño cantando y es que desde que apareció por primera vez en el programa de televisión Tú sí que vales no ha dejado de aparecer en proyectos.

Ha dado vida al pequeño Gravroche en la adaptación de Los Miserables, en el concurso Cántame cómo pasó y ha protagonizado campañas de moda como modelo para marcas como Pull and Bear.

Puede presumir de Currículo para su edad. No nos extraña que, aunque aún no haya sacado un single propio, le lluevan los fans.

Trayectoria, atractivo y talento...parece que Manu Ríos lo tiene todo parta triunfar…¿Se animará finalmente a sacar su propio tema?