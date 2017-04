No hay quien pueda con The Chainsmokers y Coldplay

Segunda semana en el puesto de honor de la lista de LOS40 para Something just like this, esta atípica colaboración entre los estadounidenses The Chainsmokers y los británicos Coldplay que ha seducido por igual a los seguidores de la música electrónica y los amantes del pop.

Aunque para Coldplay es un éxito más en su larga carrera, para The Chainsmokers este tema es la confirmación definitiva de su talento: es la tercera canción del dúo que se sitúa en el top 5 de la lista de ventas de Estados Unidos (también lo lograron Don't let me down y Closer).

El vídeo de la canción lleva más de 233 millones de reproducciones en un mes (y eso que no es un vídeo-vídeo, sino un lyric video). Para ambos grupos es su tercer número 1 en la lista de LOS40.

Hay que felicitar tanto a la banda de Chris Martin como a Andrew Taggart y Alex Pall (los componentes de The Chainsmokers), que en poco tiempo han conseguido lo que solo logran los grandes: tener tantos fans como haters.

