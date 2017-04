Se cumple un año de ‘Lemonade’: verdades y mentiras sobre el álbum

Este 23 de abril se cumple un año desde que Beyoncé lanzase su último disco: Lemonade.

Intuición, negación, enfado, apatía, vacío, pérdida, responsabilidad, reforma, perdón, resurrección, esperanza y redención.

Bajo estas premisas, la actual reina de la música construyó una historia redonda en un único disco: su marido, Jay Z, le había sido infiel. Había que sacar partido de esa tristeza para conquistar el mundo.

Y el marketing ha sido perfecto. Han lavado los trapos sucios en público y, cuando hace un año Jay Z era el peor hombre del mundo, ahora vuelve a ser el padre y marido perfecto.

"He better call Becky with the good hair". Esta era la frase que dirigía directamente a su marido para demostrar que estaba más que enterada de su infidelidad.

Denial - Negación.

Videoclip tras videoclip la historia crecía y se hacía más interesante.

Intros interminables llenos de palabras y sentimientos encontrados narrados por una Beyoncé que, a pesar de no dar apenas entrevistas, se sinceraba con sus seguidores a través de la música.

Premios, Grammys y más reconocimientos. Lemonade encumbró a Bey como reina de la música, no podríamos definir bien en qué estilo, pero reina al fin y al cabo.

Apathy - Apatía.

Sin embargo, es más que probable que todo estuviese pensadísimo. Hasta el último detalle. Beyoncé sabía que tarde o temprano haría borrón y cuenta nueva para volver a ser parte de la familia perfecta.

Familia que, por cierto, ahora espera gemelos en la más absoluta felicidad. Otro punto más para Bey, en este caso al conseguir la foto con más likes del mundo.

A pesar de todo, la historia de desamor ha avanzado en la misma dirección que Lemonade: de la tristeza a la felicidad.

Reformation - Reforma.

¿Las verdades? Que Beyoncé es una artista como la copa de un pino: en su vida y en la música. La cantante ha sabido rentabilizar su triste historia con un disco perfecto, redondo y lleno de personalidad.

¿Las mentiras? Que Beyoncé ha improvisado. Eso no es real, todo estaba más que pensado. Eso no está mal, pero tampoco está bien que engañe a su público. Ha guardado silencio, pero musicalmente hablando ha contado todo sobre su relación con una estrategia genial: capítulo a capítulo.

En realidad no está tan mal, pero la pregunta que nos hacemos es... ¿por qué hace un año Jay Z era el peor hombre del mundo y ahora vuelve a ser el mejor padre de familia? Redención, que dice Bey.

Redemption - Redención.

Y si la reina lo dice, así lo será. Habrá que esperar al siguiente disco para ver cómo sigue este pequeño culebrón musical.