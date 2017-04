¡Bebe Rexha y James Arthur se apuntan a LOS40 Primavera Pop!

El gran fiestón musical de la primavera va creciendo. Hoy tiene dos nombres más: James Arthur y Bebe Rexha, dos confirmaciones internacionales que se apuntan a LOS40 Primavera Pop en Madrid, el 13 de mayo.

Lo ha confirmado este sábado Tony Aguilar en Del 40 al 1.

Los dos cantantes se unen a Blas Cantó, Ana Mena, Bombai, Piso 21, Marlon, Carlos Marco, Barei, Cali y el Dandee, Sweet California y Bromas Aparte.

Todos hacen triplete en las tres fechas: Rubí (Barcelona) el 12 de mayo, Málaga, 14 de mayo y Madrid, el 13 de mayo, excepto Sweet California, a las que podremos verlas en Madrid exclusivamente.

Bebe Rexha

La estadounidense de origen albanés es una de las promesas del pop. Atrevida y sexy, ha sido uno de los fichajes estrella de artistas como Pitbull, Guetta, Nicki Minaj y Martin Garrix por sus canciones.

Pero además, es una compositora de éxito, creadora de temazos como The Monster, que ha popularizado Eminem y Rihanna o In the name of love, hit con el que Martin Garrix lo ha petado.

Ahora está en la lista de LOS40 con I Got You, tema extraído de su disco debut, All Your Fault: Pt. 1.

¿Todavía necesitas más razones para no perdértela en el gran fiestón de LOS40 Primavera Pop?

James Arthur

El británico es otra de las confirmaciones internacionales a LOS40 Primavera Pop.

James Arthur es uno de los artistas más importantes del pop británico. Si ya nos sorprendió con Say You Won't Let Go, ahora nos tiene prendado con Safe Inside, una emotiva balada también extraida de su disco de 2016 Back from the Edge.

¡Ahora podrás disfrutarlo en directo!

¡¡Y sigue conectado a LOS40, porque todavía quedan más confirmaciones para la gran fiesta de la música de la primavera!!