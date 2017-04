Diez datos que no conocías de Riz Ahmed

Riz Ahmed es uno de esos rostros que te suenan aunque no sabes bien por qué. Lo has visto en infinidad de series en papeles secundarios pero, además, su carrera dentro de Hollywood no ha hecho más que despegar. Hace unos días la revista Time lo elegía uno de los jóvenes más influyentes de 2017 y por ello hemos tenido a bien recopilar unos datos para que lo conozcas mejor.