Los “Little Monsters” se pronuncian: ¿qué pasa con ‘Joanne’ de Lady Gaga?

Las idas y venidas últimas de Lady Gaga nos han desconcertado.

Hace unos meses lazó Joanne, su disco más íntimo y personal. Con este álbum mató el pop que la catapultó a la fama.

Actuó en el desfile de Victoria's Secret, estuvo en la Super Bowl y acaba de presentar The Cure en Coachella.

Este último tema ha reabierto el debate sobre el posible distanciamiento de Gaga hacia su último álbum (teniendo en cuenta además que Perfect Illusion no lo ha interpretado en casi ninguna de sus actuaciones).

Lady Gaga durante el desfile de Victoria's Secret / Getty

¿Reniega Lady Gaga de su último trabajo? En LOS40 hemos preguntado a varios Little Monsters esta cuestión y todos ellos coinciden: no, no lo rechaza, pero...

Edu Moreno, por ejemplo, asegura que "en agosto arranca una gira que lleva el nombre de este disco por lo que a Joanne todavía le queda bastante que dar de sí.

Con Joanne, Lady Gaga nos quería enseñar otra cara de ella, en cuanto a letras y sonidos, alejada completamente de los sonidos que actualmente están sonando en las radios. Perfect Illusion no cuajó y por eso se dejó de promocionar (se le hizo una buena promoción en radios). No la presentó en la SuperBowl porque, obviamente, no es uno de sus grandes hits".

Efectivamente, el primer single de Joanne no ha sido el hit esperado a pesar de las buenas críticas recibidas. Quizá por ello ha tenido que llegar el lanzamiento sorpresa de The Cure...

Lady Gaga en la Super Bowl / Getty "El lanzamiento de The cure (que nadie esperábamos) creo que es el primer paso hacia su reinvención porque aunque en Joanne lo haya intentado, Gaga se ha quedado aburrida en un disco increíble (pero que es lo que nadie esperaba). Espero que The Cure sea el principio de un EP grandioso" Así lo afirma Sergio Vaquerizo, una opinión con la que también coincide Alejandro Campoy. "The Cure es un regalo y un single potente para una nueva era después de Joanne. Recuerdo que dijo que iba a empezar poco a poco y que tenía muchas sorpresas". ¿Es su último lanzamiento el paso hacia una nueva era más comercial y más alejada de esa independencia que ha demostrado con su último disco? La Germanotta durante otro de sus shows / Getty Sea como sea, parece que la comunidad Little Monster tiene bastante claro cómo será su próxima gira. "De su nueva gira espero una mezcla de lo que vimos en la Super Bowl y sus presentaciones de Joanne a la guitarra más los conciertos en Coachella: una mezcla de todo pero con una escenografía más espectacular e innovadora". Estas son las palabras de Sergyo Rey. Habrá que esperar a que Mother Monster se suba a los escenarios para salir de toda duda, pero lo que está claro es que Gaga, haga lo que haga, nunca deja de sorprender.