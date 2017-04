Los fans de Justin Bieber y Harry Styles se emocionaron el sábado por esto

Cierto: el número 1 de LOS40 se mantuvo el pasado sábado en manos de The Chainsmokers y Coldplay, pero dos ídolos de fans hicieron vibrar de emoción a sus seguidores entrando con fuerza en la lista.

Uno de ellos es Justin Bieber, que gracias a su participación en el remix de Despacito, el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, regresó al chart como entrada más fuerte de la semana (directos al #10).

Tres puestos más abajo se quedó Harry Styles, el componente de One Direction, también imparable con Sign of the times.

Aun así, hubo más protagonistas. Descúbrelos a todos en el vídeo sobre estas líneas.