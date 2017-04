Mila Ximenez, a Mercedes Milá: "No perdona que le hayan dado ‘GH’ a Jorge Javier"

Mercedes Milá y Mila Ximénez no son compañeras, tampoco conocidas y mucho menos amigas. Sin embargo, presentadora y colaboradora están unidas por la enemistad.

La que fuera presentadora de Gran Hermano no soporta a la tertuliana más guerrillera de Telecinco y así lo hizo saber en su entrevista el pasado sábado en el Deluxe: "No me gusta. Me resulta desagradable verla", explicaba la periodista catalana entonces.

Y es que las duras palabras de Milá no pasaron desapercibido en el plató de Sálvame. La propia Mila Ximénez no dudó en aprovechar su escaparate diario para arremeter duramente contra la conductora de ConvénZeme.

"Lleva el mal rollo internamente" o "chunga" fueron algunos de los piropos que utilizó la exconcursante de Supervivientes para cargar contra la reputada presentadora.

El asunto llegó a ponerse realmente feo cuando Mila Ximénez utilizó su discurso para desprestigiar el estatus actual de Mercedes Milá: "Nadie sabe qué hace o a qué se dedica usted en este momento".

Para rematar, Milagros echó el resto con su último dardo envenenado: "Usted no perdona que le hayan sacado por la puerta de atrás, que no presente GH y que se lo hayan dado a Jorge Javier Vázquez".

Pulsa AQUÍ para ver el momento.