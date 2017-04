El matrimonio inseparable que se ha vuelto viral

"Mi madre tiene que estar aislada en su habitación por la radioterapia contra el cáncer, así que mi padre ha colocado una mesa en su puerta para hacerle compañía. Yo estoy llorando".

My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I'm crying pic.twitter.com/rucH9HfDvk

Así comenzaba la historia viral que nos ha hecho llorar esta semana y que está protagonizada por el matrimonio Newman, Jon y Marci, y su hija Mackenna, testigo y reportera de lo que estaba sucediendo en su casa.

Son ya más de 125.000 las interacciones directas que acumula la imagen que se ha vuelto viral en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter...

A eso hay que sumar las decenas de respuestas y mensajes que los usuarios de Internet están haciendo llegar a los protagonistas de esta emotiva historia.

