Los emojis de WhatsApp llegan a las fachadas de las casas

Era cuestión de esperar.

La primera casa decorada con los Emojis de tu WhatsApp es toda una realidad.

Un arquitecto iraní ha sido el creador de esta fachada. Se llama Chagiz Tehrani y a sus 36 años ha querido adaptar la arquitectura a la moda de los emoticonos.

Concretamente, ha sido en la localidad holandesa de Amersfoort, a 50 kilómetros de Ámsterdam, donde ha construido este edificio.

Arquitectos Attika /

El proyecto comenzó en 2011 y, a la hora de decorar la fachada, en 2013, fue cuando se le ocurrió que "los emojis quedarían genial".

Así lo ha asegurado en una entrevista para Verne, "Creo que debe transmitir la esencia de cada momento. Muchos de mis colegas no están de acuerdo y seguro que no les gusta este edificio, pero no me importa. Los emojis son un lenguaje importantísimo hoy en día",

En total hay 22 Emojis y todos ellos son de las caras que solemos utilizar habitualmente. A nosotros la idea nos parece súper divertida, ¿y a ti?