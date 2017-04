Por fin hay vídeo para el exitazo It Ain’t Me. La trama es muy triste: una pareja sufre un accidente de tráfico y él es hospitalizado. Aunque no hay rastro de Selena Gomez, la actriz protagonista se parece bastante a ella. Es su personaje el que espera al lado de la cama para que su pareja se recupere. Kygo se ha puesto en manos de Phillip R. Lopez, quien ha escrito y dirigido este vídeo.