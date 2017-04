20 fotos del Sónar que te pondrán los dientes largos

El Sónar, el gran festival internacional de referencia de la música electrónica y las últimas tecnologías, celebrará el próximo mes de junio su 24º edición en Barcelona.

A lo largo de los días 15, 16 y 17, varios espacios se llenarán de la mejor música en esta cita que se ha convertido en una de las favoritas del público festivalero. Y que invita a vivir una macroexperiencia sonora.

Entre los nombres que lideran este año su cartel figuran desde nombres legendarios como Masters at Work o Carl Craig, a Soulwax, De La Soul, Dj Shadow, Eric Prydz, Justice, Nicolas Jaar, Nina Kraviz, Seth Troxler & Tiga, Thundercat o Moderat.

A la cabeza de los nombres españoles, destaca la representación de la escena trap con nombres como C Tangana, Young Beef (ex PXXR GVNG), Kinder Malo & Pimp Flaco, Bad Gyal (en la foto, sobre estas líneas), etc.

