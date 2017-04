¡Clean Bandit ft Zara Larsson y Julia Michaels, a por un puesto en la lista!

Decidir a qué candidato dar tu apoyo no siempre es fácil; hay semanas en que es realmente difícil, como esta: las dos canciones que aspiran a entrar en la lista de LOS40 tienen un par de cosas en común.

Las dos tienen voces femeninas y arreglos sutilmente sinfónicos.

Empezaremos hablando de Clean Bandit, el trío británico de música electrónica que fue número 1 estas navidades con Rockabye. Entonces colaboraron con ellos Anne-Marie y Sean Paul.

Ahora se han juntado con Zara Larsson, que también sabe lo que es estar en lo alto de nuestra lista: lo logró el año pasado con el irresistible Lush life.

El tema que nos presentan se titula Symphony y su vídeo es de los que te dejan sin habla: narra una historia de amor truncada por un accidente de tráfico.

Usa #MiVoto40CleanBandit si quieres darles paso.

La otra canción que esta semana opta a meter la cabeza en el chart se llama Issues y la firma Julia Michaels.

Como decimos, otra voz femenina; y ojo a la primera parte de la canción, con unos arreglos de pizzicato que tienen un claro aire orquestal.

Desde luego, si te gusta tanto la música pop como la clásica esta semana vas a tener complicado decidirte.

De Julia podemos contarte que, como compositora, es coautura de canciones que conoces muy bien: Sorry, de Justin Bieber, All in my head (Flex) de Fifth Harmony, Hands to myself de Selena Gomez, o Closer de Nick Jonas con Tove Lo. No está mal, ¿eh?

Ahora puede entrar por derecho propio con este tema si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40JuliaMichaels.

¡Suerte a todos!