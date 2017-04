Así es la playlist favorita de Kim Kardashian: tan sensual como ella

Kim Kardashian es la última adoradora del sensual Despacito.

El tema que ha conquistado a artistas y oyentes tan distintos como Justin Bieber, el violinista valenciano José Asunción, una orquesta sinfónica, Kylie Jenner, la presentadora Lara Álvarez o dos jóvenes católicos llamados Luisto & Llandres (todos ellos han versionado el hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y han logrado que sus covers se conviertan en virales) no parece tener límites.

Tras llegar al número 1 de las listas musicales, ahora es Kim Kardashian la que ha desvelado su adicción a la canción.

Now playing #Despactio on repeat for the 100th time — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2017

"Ahora poniendo #Despacto en bucle por centésima vez", ha confesado la modelo a sus 51 millones de seguidores en Twitter, cometiendo una errata en el titular de la canción que ha sido muy comentado.



Además, Daddy Yankee ha compartido un vídeo en el que se ve a Kim y a su hermana Kourtney tomando el sol en la cubierta de una embarcación al ritmo del éxito de reggaeton.

La de Despacito no es la única canción por la que la mujer del músico Kanye West siente debilidad.

Mira aquí una playlist con algunos de sus temas favoritos (algunos, confesados; otros, incluidos en sus listas de Spotify o en sus vídeos de Snapchat). Muchos de ellos, tan sexys como la socialité.

1. 'Only' de Nicki Minaj ft. Drake Lil Wayne y Chris Brown

2. 'Kiss' de Prince

3. 'H*A*M', de Kanye West y Jay Z

4. 'Cold water' de Major Lazer

5. 'Fake love', de Drake

6. 'Heartbreaker REMIX', de Mariah Carey, Da Brat, Missy Elliott

7. 'Doesn't really matter', de Janet Jackson

8. Sunday Love, de Bat for lashes

9. Tomboy, de Princess Nokia

10. The Jump of, de Lil' Kim ft. Mr. Cheeks

11. This is what you came for, Calvin Harris ft. Rihanna