Maico es la prueba de que el pop mediterráneo suena en inglés

Parece que Maico viene para quedarse. El grupo mallorquín con tintes de pop, soul y tecno es un soplo de aire fresco y su single Rainbow es la prueba de ello.

El grupo está formado por Miguel Barceló (voz), Nito (Guitarra), Emilio Mut (bajo), Joan Lluis Caballero (teclados) y Ángel Ríos y lo tiene todo para ser una de las bandas revelación de la temporada.

Aunque Rainbow sea el single debut de su primer disco, Emotional Tourist, el quintento lleva publicando canciones en su cuenta de Youtube desde 2014.

Puede que su nuevo tema apueste por un sonido más tecno, pero Maico se defiende a la perfección en acústico. Solo hay que escuchar las versiones en acústico de sus temas Take Me Back to the Rainbow o I Feel So Lucky, donde la característica voz de Miguel resalta por encima de cualquier instrumento, para comprobarlo.

Pero Maico no solo es capaz de hacernos bailar. En su repertorio podemos encontrar de todo, ¡y eso que solo acaban de empezar!: desde temas de lo más nostálgicos como Silvia hasta otros que te hacen sonreír como Hey Hey.

Con este repertorio de emociones no nos extraña que el primer disco de los mallorquines se llame Emotional Tourist.

No hay duda de que debes recordar el nombre de Maico y es que todo apunta a que van a dar mucho que hablar y, sobre todo, que cantar.