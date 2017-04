Hinds, entre Coachella y Harry Potter

Pocos grupos españoles pueden presumir de haber actuado en Coachella, posiblemente uno de los festivales más cool de estos momentos.

Hinds han pasado por su última edición y lo han petado. No sabemos si Selena Gomez, The Weeknd o Kylie Jenner fueron a verlas pero eso es lo de menos.

Y ahí no queda la cosa porque también saben lo que es actuar en Glastonbury y es que este cuarteto madrileño triunfa por medio mundo aunque en España pasen más desapercibidas (somos así).

Desde luego, su indie rock con sonido retro nos ha conquistado y nada mejor que conocerlas un poco mejor que a través de sus gustos literarios.

Nuestra estantería de hoy en Librotea las tiene como protagonistas. Ellas mismas eligen y explican. ¿Coincides con ellas?

Amber Grimbergen (batería de Hinds)

#1. Shantaram (Gregory David Roberts)

“El libro cuenta la vida del escritor, la verdad que no sabría muy bien cómo explicar por qué me gustó tanto este libro sin hacer un resumen de 30 páginas. Es increíble!”.

#2. Mis soles espléndidos (Khaled Hosseini)

"Realmente te deja mal cuerpo, pero cuenta una realidad muy fea desde un punto de vista más o menos 'bonito'."

#3. El prisionero del cielo (Carlos Ruiz Zafón)

"Engancha tanto que creo que me leí este libro en dos días. Siempre me ha gustado mucho Zafón, me empezaron a mandar libros suyos en el instituto y aun me encantan jajaja."

Ana Perrote (cantante y guitarra de Hinds)

#1. Wilt (Tom Sharpe)

“Este fue el primer libro que me leí por voluntad propia. Me lo dejó mi padre y aún lo conservo. Me lo he leído varias veces y le tengo mucho cariño porque además las paginas se quedaron dobladas como cuando se te cae agua en un libro y luego se seca al sol, no sé qué le hice en su momento pero ahora lo hace aún más especial. Con este libro descubrí que me podía reír, y mucho, con la literatura”.

#2. La nuit des temps (René Barjavel)

“Últimamente estaba preocupada por dos cosas; por olvidarme de escribir en francés y por quedarme dormida a los 4 minutos de leer cualquier cosa. Este es el último libro que he leído y me ha dado fe en mi misma otra vez, jajaja. Nunca me había enganchado así a la ciencia ficción."

#3. Loco: cómo no llevar un estudio de grabación (Paco Loco)

“Un libro increíble escrito por una de mis/nuestras personas favoritas del mundo. Paco Loco es probablemente de los productores con más experiencia e influencia de España. Grabamos Leave Me Alone en su estudio, y hace dos días salimos de allí otra vez con el segundo disco. Es absolutamente todo lo que no te esperas de un libro escrito por un productor, enfocado para que cualquier persona lo entienda y con mucho humor, pero siempre diciendo verdades como templos. Paco nos enseñó a apreciar y explotar nuestro lado más punk y eso nunca lo olvidaré”.

Carlota Cassials (vocalista y guitarra de Hinds)

#1. Decadencia/ A la griega (Steven Berkoff)

“Berkoff es, al menos a día de hoy, mi autor teatral favorito de los vivos. Su manera de verbalizar los monólogos internos de cada personaje es muy basta, muy humana, y muy actual. Puede incluso llegar a dar vergüenza pero es inevitable identificarse con sus miedos e inquietudes. Además deja muchísima libertad de dirección, de tal forma que la misma obra montada por diferentes personas puede ser casi irreconocible”.

#2. El alquimista (Paula Coelho)

“Me dijeron que Coelho es muy cursi y lo cierto es que podría estar de acuerdo, pero este es un libro precioso. Da la sensación de haber sido escrito muy despacito, de tal forma que cada frase, sacada de contexto, podría estar grabada en unas de esas tazas absurdas optimistas. Pero si entras en su código te enamoras del pastorcillo y de todo su viaje”.

#3. Harry Potter y el cáliz de fuego (J.K. Rowling)

“Lo siento pero este es libro obligatorio generacional! Pongo en concreto este tomo (que es el 4º de la saga) porque es con el que yo sentí el verdadero fenómeno fan, teniendo que reservar el libro en la librería, con colas y todo. Por lo menos en mi clase hubo una especie de carrera para ver quién lo leía antes. Conseguir esa adicción a la lectura (y ese disfrute) me parece digno de mención”.

Ade Martín (bajista de Hinds)

#1. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (Oliver Sacks)

“El libro son capítulos muy cortos en los que el psicoanalista Oliver Sacks cuenta los casos de enfermedades neurológicas más extrañas con los que se ha encontrado a lo largo de su carrera. Es súper sencillo de leer y muy, muy entretenido. Hay historias que parecen imposibles”.