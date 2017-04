Smile publica ‘Happy Accidents’, un remedio optimista para tiempos oscuros

Si no les conoces, te cuento que Smile es una de esas bandas que siempre han sido tachadas de alegres y buenrollistas. Me lo dice con resignación el cantante del grupo, John Franks, en su visita a LOS40 Trending (puedes escuchar la entrevista completa en el podcast). Este viernes Smile publican Happy Accidents, un cuarto disco en el que por fin asumen esa tarea de colorearnos la vida con canciones cálidas y encantadoras.

Si sus anteriores trabajos aplicaban la candidez desde un folk más sosegado, Happy Accidents supone un giro hacia la alegría indie pop, aunque sin perder esa esencia playera, cercana y simpaticona que siempre les ha caracterizado.

En total son 10 canciones que estallan en brillo (“Light You Up” es tan directa como envolvente), emoción (“Adela” o “Keep On” muestran cómo hablar de sentimientos de una forma luminosa), experimentación (Bon Iver mataría por quedarse el estribillo de “Nothing Exciting”) y una celebración constante de que estamos aquí y ahora (“When The Lights Change”, explica muy bien de qué va este disco).

"When The Lights Change", primer sencillo de Happy Accidents.

Este reinicio de Smile va más allá de sus canciones, ya que es el primer disco que graban sin Josu Aguinaga, guitarrista desde los inicios de la banda. También Happy Accidents es un capítulo que John, el bajista Ferdy Bretón y el batería Javi González abren con nuevos managers (ahora comparten oficina con Sidonie o León Benavente) y el apoyo reforzado de una gran discográfica (Warner Music).

Justamente la marcha de Josu inspiró la canción que Smile estrenó en LOS40 Trending, la maravillosa “Keep On”, que sorprende a punta de sintetizador y un guiño muy ingenioso al rap.

Cuenta John, hijo de ingleses criado y crecido en Getxo, que este giro ambicioso de Smile comenzó cuando el grupo notaba la reacción positiva del público con “City Girl”, la canción que más destacaba dentro de su anterior disco, Out Of Season (2013). “Era la canción más diferente. Entró de chiripa en el disco. En cuanto a tono se salía del resto de canciones que eran más ocres. City Girl era rosa. La gente se quedó con el rosa y eso me hizo plantearme un nuevo punto de partida”.

Con "City Girl" empezó todo.

El propio título del disco, Happy Accidents, refleja ese “optimismo” que resulta ser un “buque insignia” de Smile según me cuenta John. “Me apetecía que tuviese un título descaradamente optimista. Además los "happy accidents" ("accidentes felices") nos han dejado siempre buen sabor de boca en la historia de la música. Muchas veces de la frustración y la casualidad salen buenas cosas. A nosotros nos pasó con este disco, con muchos arreglos que nos aparecieron por sorpresa o la incorporación de Antonio Garamendi a la grabación como coproductor”.

“Estamos muy expectantes a ver qué opina la gente de este giro, que mantiene mucho la esencia del grupo según me comenta todo el mundo”, concluye John con mucha ilusión ante estas 10 nuevas canciones que nacieron en su cabeza y ahora, por fin, ven la luz.

Happy Accidents sale en unas horas y desde ya te digo que será una de las mejores bandas sonoras para esta primavera-verano. Un disco que te da licencias y excusas para suspirar y evadirte. Próximamente se anunciarán las primeras fechas de conciertos y te aseguro que si vas a uno de ellos, tardarás un buen par de horas en quitarte la sonrisa de la cara.