L.A.: “Hay muchas vivencias y mucho cariño puesto en mi nuevo disco”

Lluis Albert Segura, más conocido por su nombre artístico, L.A., publica este 28 de abril su nuevo largo, Kings of Beasts.

Charlamos con el músico sobre este álbum, sus letras, el arte del disco, la gira que viene y mucho más.



El viernes sale a la luz “Kings of beasts”, ¿qué veremos en él?

Hay 17 canciones, muchas vivencias, mucha música, muchos arreglos, mucha producción y mucho cariño puesto. Mi quinto disco.

17 canciones, ¿descartaste muchas?

Buena pregunta, yo hubiera hecho uno de treinta. Iba cogiendo forma y parecía que saldría un disco de gran magnitud. Pasamos de las canciones con banda a meter canciones acústicas, piezas instrumentales, creamos como una especie de obra de teatro, con una intro, con un preludio, con una salida, fue un concepto especial. Y quedó un disco de 17 canciones, ni una más, ni una menos.

¿Qué cuentas en él?

Cuento muchas vivencias propias, muchas historias, mucho amor, positividad, melancolía… todo lo que me pasa en la vida a diario.

Muchas fechas cerradas de tu gira por España…

Van a ver la mejor propuesta de estos 8 años, más canciones, 17 canciones que montaremos un set de 2 horas, en el cual no hay ni una simple fisura. Versión acústica, trío, es la mejor versión de L.A.

Nuevo single, el último adelanto es The keeper and the rocket man…

Es una canción con doble filo, hablo de algo muy personal. El keeper es alguien que quiere guardar todo. Y yo soy el rocket man. El cohete que van para un lado para otro. La historia que cuento es mejor escucharla, me toca personalmente.

¿Habrá sexto disco?, ¿séptimo?

De hecho, hay una carrera previa a L.A y realmente es el octavo desde que empecé. Ya tengo ideas en la cabeza, ya le doy vueltas a nuevas canciones, aunque ahora estoy centrado en este disco.

¿Podrías explicar el significado de esta portada?

Esto es lo que interpretó Matt Wignall, que es el artista que ha hecho el diseño de todo el disco con la idea que le di de lo que era para mí King of beasts, y él mezcló muy acertadamente una cabeza de león con la mía, lo que resulta todo muy africano.