Blanca Suárez: “A la gente se le hace bola cuando hablas de época”

Llegó el día. Ya está disponible en Netflix la primera temporada de Las chicas del cable, su primera serie española.

Se ha cuestionado el gran parecido que tiene con Velvet (Antena 3), pero también ha dado mucho de qué hablar el papel feminista que potencia la serie. De todo esto y mucho más nos habla Blanca Suárez en LOS40.

Están ambientadas en épocas totalmente diferentes. Lo que pasa es que a la gente se le hace bola cuando hablas de época y piensa que es lo mismo.

Igual esa comparativa puede ocurrir porque en la serie hay una tendencia en lo que respecta a las relaciones amorosas, pero 'Las chicas del cable' es más dura. La trama central no es el amor, surge porque en la vida estamos rodeados de amor. Esto gira en torno a cuatro mujeres y su lucha.

Las inseguridades siguen siendo las mismas. Parece que hemos avanzado muchísimo en la psicología o la igualdad entre los dos sexos, pero seguimos siendo humanos y tenemos inseguridades.

Es algo que se lleva reivindicando desde hace muchos años y va por oleadas. A veces se alza más la voz, a veces menos.

Póster oficial de 'Las chicas del cable' / Netflix

¿Te consideras feminista?

Desde que nací me han educado en la igualdad. No sabría qué porcentaje atribuirle. Vivo en una igualdad bastante considerable, pero quedan escalones por conquistar.

Netflix pedía cierto compromiso. ¿Por cuántas temporadas has firmado?

Estamos grabando la segunda temporada y eso ya me parece un logro. Me da cosa hablar de una tercera porque me siento muy agradecida ahora de hablar de una segunda.

Pero, ¿cuánto tiempo te gustaría estar ligada a 'Las chicas del cable'?

Yo asumo la responsabilidad cuando acepto un proyecto. No podría abandonar una serie porque como espectadora no me gustaría que mi protagonista dijera: ‘ya me he cansado’.

¿Se podría hacer 'Las chicas del cable' sin 'Las chicas del cable'?

Sí. De hecho en la serie hay subtramas más pequeñas en las que ellas no participan. Ahora bien, 'Las chicas del cable' es el epicentro y todas las demás tramas orbitan a su alrededor.

En este caso, 'Las chicas del cable' no tendrá unos índices de audiencias que confirmen o no su éxito. ¿Mejor? ¿Peor? ¿Te genera indiferencia?

Estamos todos a la espera y con la incertidumbre de cómo será. Ya no se trata solo de si va a ver mucha gente la serie o no. ¿Cómo se gestiona que un día, más de 190 países, tienen disponible una temporada entera para administrársela como cada uno prefiera? No sé cómo se mide eso, hay una forma, pero es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora.