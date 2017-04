¡Kygo y Selena Gomez, Kaleo y Jax Jones, enfrentados por el número 1!

Fin de semana largo por delante (larguísimo, si vives en la Comunidad de Madrid), pero el sábado por la mañana es como todos los demás: dedicado a disfrutar de la música y la radio de la mano del programa líder del país.

A partir de las 10 (9 en Canarias), nuestros 1.534.000 oyentes estaréis ahí para saber si The Chainsmokers y Coldplay mantienen una semana más en lo alto (llevan dos) su single Something just like this.

Se lo van a poner difícil varios artistas. Por ejemplo, los islandeses Kaleo, cuyo tema Way down we go está haciendo estragos en todo el mundo y no es premonitorio sino todo lo contrario: en vez de ir hacia abajo, como dice la canción, ellos suben y suben. Ahora están en el #2: ¿darán el paso que les falta para lograr la medalla de oro?

#Kaleo #OfficialKaleo - photo: @mrvphotography Una publicación compartida de Kaleo (@officialkaleo) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 2:37 PDT

Los Selenators estáis votando a tope para que Selena Gomez, con su colaboración con Kygo (It ain't me), consiga de una vez el número 1 (ahora está en el #3). Siempre de actualidad, aunque sea por haberse cortado la melena, Selena está viviendo un gran momento que podría consolidar con el primer puesto de la lista de LOS40.

Ed Sheeran, Jax Jones… También podrían dar la campanada, aunque conocer el nuevo líder de la lista no es el único foco de atención este sábado.

También está por ver si los dos candidatos, Clean Bandit ft Zara Larsson y Julia Michaels, son capaces de entrar en la lista. ¿Serán suficientes los apoyos que están recibiendo con el hashtag #MiVoto40 para lograrlo?

Además, Tony Aguilar ha anunciado que tiene una sorpresa preparada en relación con el festival LOS40 Primavera Pop de Málaga. ¡Nerviosss!

Por votar en antena regalaremos la peli Belleza oculta, la última del gran Will Smith, y cuatro entradas para Parque Warner (Madrid).

Todo eso y mucho más, este sábado desde las 10 (9 en Canarias). Recuerda que puedes seguir el show de Tony Aguilar por la radio, desde la app de LOS40 y por streaming de vídeo. ¡No tienes excusa para no estar al otro lado!