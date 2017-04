Esta banda estuvo a punto de separarse

Tal vez haya sido por el tema de los días festivos (ojalá estéis descansando y disfrutando del 'puente') pero una banda como OneRepublic ha estado a punto de separarse y tú no te habías dado ni cuenta...

Ryan Tedder, líder, vocalista y compositor de OneRepublic (además de compositor de otros hits de éxito mundial de artistas de talla internacional) ha sido el encargado de soltar la noticia en los perfiles oficiales de la banda en las redes sociales.

"Llevamos juntos como grupo desde hace 10 años sin parar de hacer discos y giras (...) En este 2016 llevábamos casi 200 días separados de la familia y los amigos y Ryan se dió de frente contra un muro físico, emocional y psicológico" explica la banda.

"Fue entonces cuando estuve a punto de abandonar el grupo (...) Estaba a punto de sufrir un ataque de ansiedad o un ataque al corazón. No tenía la motivación ni la alegría para componer canciones" confiesta Ryan Tedder.

"Por ello cancelamos el tour y la promoción de Oh my my y hemos descansado durante cuatro meses en los que he disfrutado la mejor época de mi vida y en la que surgió una nueva idea para OneRepublic" explica el grupo.

La nueva idea de OneRepublic es lanzar nueva música cada poco tiempo (a veces semanalmente, a veces mensualmente) sin formato álbum y con gran variedad de sonidos y géneros (remixes, acústicos...).

La primera prueba de ello será No vacancy, una canción con una clara influencia de Gotye pensada para Selena Gomez, y que finalmente verá la luz bajo la firma de OneRepublic.

"No va a ser primer single de nada. Es una canción para abril" explica OneRepublic... Y tú sin enterarte