7 logros de Lele Pons que hacen necesario conocerla

Lele Pons es una venezolana de 20 años afincada en Estados Unidos desde que tenía 5.

Es una de las jóvenes más influyentes del mundo y está considerada como una de las ‘social media star’ del momento.

Hemos seleccionado 7 de sus logros que hacen imprescindible tenerla en cuenta.

#1. La reina de Vine

Con tan sólo 15 años empezó a coquetear con Vine, esa plataforma que permitía crear vídeos de 6 segundos que se repetían en loop.

Su participación se basaba en burlarse de situaciones cotidianas tirando de un gran sentido del humor.

Se convirtió en la primera persona en alcanzar los mil millones de reproducciones en esta plataforma que llegó a crearle un canal propio.

Su frase ‘Do it for the vine’ se hizo tan popular que al oírla todo el mundo piensa en ella. Una vez cerrada la plataforma ha llevado su reinado a Instagram.

#2. Sobrevivió al bullying y lo contó

Durante la secundaria que estudió en Miami sufrió bullying y su experiencia no se la quedó para ella.

La ha contado en Sobreviviendo a la secundaria, un libro en el que cuenta su historia.

“Lo que me afectó más es que la gente me llamaba fea, me tiraban cosas, hasta amigas mías me hacían eso porque querían ser populares y eso era algo que hacían las populares”, contó.

Su reacción fue preocuparse de su apariencia para gustarse a sí misma. “Mi actitud fue muy diferente, me dicen que soy fea, entonces me voy a arreglar para mí, tanto por fuera como por dentro, eso me hizo más feliz. Eso te da luz”, aseguró.

Vente pa' ca 😘🏖 Una publicación compartida de Lele Pons (@lelepons) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 12:08 PDT

#3. Influyente en el mundo entero

La revista Time elabora habitualmente la lista de las personas más influyentes del mundo y en 2015 la incluyó entre los 30 adolescentes más influyentes del año.

#4. En la Casa Blanca

Ese mismo año, en 2015, fue una de las invitadas de Michelle Obama en la Casa Blanca y eso dice mucho de su estatus.

No dudó en aprovechar la ocasión para hacerse un selfie con la primera dama, algo de lo que no muchos pueden presumir.

#5. Pareja de famosos

Si hablamos de influencer uno de los indispensables es el mexicano Juanpa Zurita que tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram.

Si Lele tiene 16,7 millones, imaginaros la de seguidores que sumamos entre los dos. Son todo un imperio de influencia.

ULTRAA WEEK 🙌🏼🙌🏼 Una publicación compartida de Lele Pons (@lelepons) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 6:41 PDT

#6. Desfilando con D&G

La firma italiana ha centrado sus últimos desfiles en los influencer y los millennial que se han convertido en el referente de millones de jóvenes.

Entre los que han fichado para llenar sus pasarelas está Lele Pons que acompañó a su chico en uno de sus desfiles en Milán.