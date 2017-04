DJ Khaled se ha rodeado muy bien para su nuevo tema I'm The One: Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne se encuentran con él. En unos jardines que poco tienen que envidiar al os de Versalles o en una piscina con losas blancas, los artistas se lo pasan genial entre caballos, coches de lujo y palmeras.