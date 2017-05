Akira Toriyama, Dragon Quest y su libro

Pues sí. Lo de siempre. Las librerías de Japón tienen por costumbre recibir libros de buen calibre que en nuestro país ni siquiera advertimos pero, de vez en cuando, la cosa se pone seria y tengo que dar parte a los lectores.

Akira Toriyama - Dragon Quest Illustrations. ¿Qué tal suena?

Un tapa dura con su funda de cartón para celebrar el 30 aniversario de la franquicia que recopila toda ilustración de la serie firmada por el maestro Toriyama.

Desde el Dragon Quest original hasta Dragon Quest XI, pasando por spin-offs como Dragon Quest Heroes o Dragon Quest Builders; más de 230 páginas a todo color con diseños, poses, ilustraciones y portadas del imaginario que Akira Toriyama ha creado para la franquicia de Square Enix.

Es algo que quieres, algo que necesitas… Y está a un ‘click’ de distancia ahora que Amazon hace que lleguen los libros a España en cuestión de tres días.

No podemos asegurar que 'Planeta Comic' no vaya a sorprenderte dentro de 6 meses con la edición española; lo que sí tenemos claro es que no será más barata, que podría no llegar nunca y que nunca será la versión original japonesa.

¿Solución? Date el capricho, que el dinero está para gastarlo en libros como éste.