La música se viste de largo para la gala MET en Nueva York

Y llegó una de las alfombras rojas más esperadas de cada año. La gala MET se celebró anoche en Nueva York y, un año más, se convirtió en un desfile de elegancia y glamour.

A las instantáneas con los mejores y peores looks de la noche, hubo ausencias, como la de Beyoncé, y se produjo una de las fotos más esperadas de los últimos meses: el primer posado de Selena Gomez y The Weeknd juntos.

Ella eligió un vestido de Coach para la ocasión y él un esmoquín con el mejor complemento: la sonrisa de oreja a oreja. La pareja no dejó de darse arrumacos durante el posado y, como el gran momento que era, lo compartieron también en sus redes sociales:

Minutos después, la misma alfombra la pisó la ex de The Weeknd, Bella Hadid. No sabemos si hubo encuentro entre ellos en el interior de la gala, pero ella iba vestida para matar, con un vestido que dejaba poco a la imaginación...

¿Las mejor y peor vestidas?

Y volviendo al análisis estilístico de la velada, de entre todos los looks, vimos de todo. Entre las más elegantes: la propia Selena Gomez, Diane Kruger o Miranda Kerr.

#metgala Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el 1 de May de 2017 a la(s) 9:28 PDT

La cara opuesta tuvo dos nombres: Katy Perry y Rihanna, que se disputaron el puesto de las más excéntricas de la noche.

La primera, que además formaba parte del comité organizador de la gala, eligió un voluminoso vestido rojo diseñado a medida por Margiela y que ella completó con un tocado (que incluía dos pantallas en los laterales) y unos zapatos en forma de pezuña.

La de Barbados, por su parte, fue de las pocas que eligió un diseño de la japonesa Rei Kawakubo, creadora de la firma francesa Comme des Garçons, la homenajeada en la gala MET de este año.

Y así fue como Rihanna apareció con un vestido hecho de círculos de telas de colores, unas botas de tiras rojas y un maquillaje exagerado.

¿Que qué más deparó la noche? ¡Pasad las fotos y descubrid todos los looks que pasaron anoche por la alfombra roja!