6 trucos de cocina que no conoce ni tu madre

Hay un montón de trucos de cocina, pero estos son los más sencillos del mundo y los que te pueden salvar de situaciones cocinillas de las que no sabes como salir.

De hecho son trucos que no sabe ni tu madre... De los seis seguro que hay dos que no tiene ni idea. Y si los sabe, es porque en tu casa se come mejor que en el restaurante de Ferran Adrià.

Qué hacer para que a las patatas no le salgan raíces, cómo untar la mantequilla congelada o cómo hacer que esos restos de pizza que te comes cuando vuelves de fiesta estén como recién hechos.

No te pierdas estos consejos que hoy te trae Chef40 y lleva tu nivel foodie al TOP!!