Z. La ciudad perdida, Día de patriotas y El círculo, los grandes estrenos de la semana

Esta semana tenemos gran cantidad de estrenos protagonizados por estrellas: Mark Wahlberg encabeza un film muy patriótico, mientras que Emma Watson actúa en un thriller de ciencia ficción y Woody Harrelson, en la película Wilson.

Además, llegan dos films españoles, el de terror Nunca digas su nombre, el drama romántico El reino unido, uno de animación sobre zombies y nuestra recomendación de la semana: Z. La ciudad perdida con Charlie Hunnam.

Día de patriotas:

Dirigida por Peter Berg (Ballers, El único superviviente), esta historia basada en hechos reales narra los hechos acontecidos durante la maratón de Boston del año 2013.

El film cuenta con las actuaciones de Mark Wahlberg (The Fighter), John Goodman (Calle Cloverfield 10) y Michelle Monaghan (True Detective).

El círculo:

Film de ciencia ficción centrado en Internet, donde un avanzado sistema operativo es capaz de interconectar toda la información referente a un único individuo.

Emma Watson (Harry Potter), Tom Hanks (Salvar al soldado Ryan) y John Boyega (Star Wars: El despertar de la Fuerza) protagonizan esta película escrita y dirigida por James Ponsoldt (Aquí y ahora, El ultimo tour), a partir de la novela de Dave Eggers.

Nunca digas su nombre:

Película de terror dirigida por Stacy Title (Hood of Horror, El diablo vestido de negro) y protagonizada por Douglas Smith (Bottom of the World) y Lucien Laviscount (Between Two Worlds).

Tres estudiantes se verán envueltos en grandes problemas al mudarse a una antigua casa en las afueras.

Un Reino Unido:

Drama romántico ambientado en los años 50 en África, momento en el que el apartheid determinaba la vida incluso del rey de Botsuana.

Dirigida por Amma Asante (A Way of Life, Belle) y protagonizada por David Oyelowo (El último rey de Escocia) y Rosamund Pike (Perdida).

Wilson:

La muerte de un padre traerá grandes cambios en la vida de Wilson, que acabará descubriendo que tiene una hija adolescente.

Película dirigida por Craig Johnson (The Skeleton Twins, True Adolescents) y protagonizada por Woody Harrelson (True Detective) y Laura Dern (Big Little Lies).

Seoul Station:

Film de animación escrito y dirigido por Yeon Sang-ho (Train to Busan, The King of Pigs) procedente de Corea del Sur.

En la estación central de Seúl por la noche se dan cabida numerosos mendigos. Por la "infección" de uno de ellos, el resto acabará irremediablemente convertidos en zombies.

El jugador de ajedrez:

Dirigido por Luis Oliveros (Pata negra, El ángel de Budapest), este drama sobre ajedrez en plena época del terror nazi está protagonizado por Marc Clotet (La luz con el tiempo dentro) y Melina Matthews (Nick).

Pasaje al amanecer:

Cuando un fotoperiodista decide comunicar a su familia que se va por trabajo a cubrir la guerra de Irak, la vida de todos ellos dará un vuelco.

Drama escrito y dirigido por el debutante Andreu Castro, cuenta con las actuaciones de Elvira Mínguez (Clara Campoamor. La mujer olvidada) y Lola Herrera (¿Por qué se frotan las patitas?).

Nuestra recomendación:

Z. La ciudad perdida:

Escrita y dirigida por James Gray (La noche es nuestra, Two Lovers) a partir del libro de David Grann, esta película ambientada en los años 20 en la selva del Amazonas hará las delicias de aquellos con ganas de vivir una emocionante aventura.

El film cuenta con las actuaciones de Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Sienna Miller (High-Rise), Tom Holland (Lo Imposible) y Robert Pattinson (La saga Crepúsculo).