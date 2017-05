Hasta en la sopa: Jesús Vázquez presentará la nueva ‘Parodia Nacional’ en Telecinco

Si eres una joven promesa de la televisión y quieres trabajar como presentador en Telecinco ponte a la cola porque Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Jesús Vázquez se están haciendo con todos los programas de la cadena.

Y es que Mediaset España ha confiado ahora a Jesús Vázquez (La Voz Kids) el programa Me lo dices o me lo cantas, nuevo espacio de entretenimiento que seguirá la tónica habitual de La parodia nacional, el mítico formato de Constantino Romero en Antena 3.

En este nuevo espacio, que la cadena producirá en colaboración con Fremantle Media (Got Talent España), diversos famosos afrontarán el reto de protagonizar cada semana distintas actuaciones musicales que tendrán dos características comunes: la base musical será la de un tema conocido ampliamente por el público con una letra totalmente distinta a la original que estará inspirada en noticias y personajes de actualidad.

‘Me lo dices o me lo cantas’ recoge el concepto puesto en práctica en formatos estadounidenses como The tonight show starring Jimmy Fallon, The late late show with James Corden o Jimmy Kimmel live!, en los que a menudo incluyen actuaciones protagonizadas por personajes muy conocidos que interpretan grandes éxitos musicales con letras que ironizan sobre la política, la sociedad o la televisión, entre otros muchos temas.

Jesús Vázquez, una baza segura

Mediaset España vuelve a apostar por Jesús Vázquez tras su buen hacer en programas de entretenimiento del grupo como Levántate, Pequeños gigantes, ¡Mira quién salta!, La voz, Got Talent España y Proyecto Bullying.