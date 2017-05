Zedd: “Siempre quise hacer una canción con Katy Perry”

Compositor, productor, deejay y pianista. Zedd es un monstruo de la música electrónica y uno de los reyes actuales de las pistas de baile de todo el mundo. Y como no podía ser de otra manera tenía que pasar por el programa de EDM más internacional de LOS40 y de la radio musical en español.

Pudiste escuchar la entrevista en el último programa de WDM del mes de abril, pero si te la has perdido o quieres volver a escucharla o leerla, aquí te la dejamos, que disfrutes de la charla entre Luís López y Zedd!

Luis López: Bienvenido a WDM, bienvenido a LOS40!

Zedd: Hola, cómo estas?

L: Primero de todo felicidades por tu ultimo single, Stay, con Alessia Cara, porque acaba de alcanzar el número 1 en Itunes en EEUU, como te sientes?

Z: Gracias, es alucinante, de lo que yo puedo recordar... es la primera vez que tengo un número 1 en la lista de Itunes en los Estados Unidos, al menos con un tema mío, tuve uno con Break Free con Ariana Grande, si, en un momento realmente grande para mí, estoy muy emocionado porque he querido cambiar mi estilo un poco y hacer algo nuevo, porque cada vez que asumes un riesgo, nunca sabes como lo va a recibir el público.

L: ¿Cómo fue el proceso de creación en esta canción? ¿Primero fue la vocal? ¿Fueron las partes instrumentales? Cuéntanos por favor…

Z: Primero fue la parte instrumental, entonces añadí una vocal, entonces pensé que la voz de Alessia sonaría muy bien en esta canción, pero realmente no la conocía mucho, entonces me encontré con ella y le pregunté si le gustaría hacer la canción juntos, a ella le encantó y empezamos a trabajar en ello, grabamos su voz…y nada más tener su voz grabada, me costó como 2 meses para terminar con la producción.

Mientras tanto le estuve enviando trozitos de lo que iba haciendo a Alessia ..la última parte fue el puente y ella lo grabó en su armario empotrado, en su casa, porque ella estaba en Canadá, yo estaba en América y teníamos que hacer el puente, por eso lo tuvo que grabar en su casa y me lo envió.

L: Felicidades, es una de mis canciones favoritas ahora mismo…, he oído que algunas colaboraciones te llegan a través de Twitter, por ejemplo, escuchas a un artista que te gusta, contactas con él y trabajais juntos…¿fue este el caso de Alessia Cara?

Z: Este contacto no fue por Twitter…nos pidieron que actuáramos juntos en un programa de televisión, ella tuvo que cantar dos de mis temas…, es cuando me di cuenta de lo grande que era…pero tienes razón, cuando me gusta un artista, le tuiteo, le digo que me gusta su música y les propongo trabajar juntos…, hace poco le tuiteé a Khalid y le propuse trabajar juntos en una canción.

L: Hace unos días, vi que enviabas un tuit a John Mayer para que colaborara contigo: ¿vas a producir un tema con él?

Z: Me encantaría, somos conocidos, hemos estado en el estudio varias veces pero no para trabajar juntos... sino para escuchar cosas juntos y sacar ideas nuevas, realmente me encantaría hacer un tema con él, es uno de los mejores guitarristas y con más estilo para cantar y tocar, espero que realmente ocurra.

L: Tienes un magnetismo especial para los grandes artistas del momento, Ariana Grande, Selena Gomez, ahora Alesia Cara… ¿con qué artistas te gustaría trabajar en tu próximo proyecto?

Z: Gran pregunta, hay muchos, a ver…, Yo siempre quise hacer una canción con Katy Perry, me encantaría hacer un tema con Camilla Cabello.., ya he actuado con ella en el ACLU Concert. Hay otros artistas como Bruno Mars, me encantaría trabajar con Ed Sheran, Adele, hay una larga lista de artistas que amo.

L: ¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo, pinchar o producir? La eterna pregunta

Z: No sé como responder esta pregunta, cuando estoy de gira durante dos meses solo estoy deseando volver al estudio y cuando estoy en el estudio durante dos meses, solo quiero volver a pinchar.

Creo que uno de los momentos más increíbles es cuando produces una canción nueva, la lanzas y la pinchas por ahí y ves a la gente cantarla con euforia cada dia y mucha más gente se la sabe. Creo que ver al mundo aprendiéndose la letra de tu canción es el mejor feeling que puedo recibir

L: ¿Y tienes ya alguna canción nueva preparada?

Z: Si tengo una acabada pero no estoy seguro de cuando va a salir, es mi tercera canción, pero ahora mismo estoy trabajando para finalizar la segunda.

L: He visto un video tuyo tocando el piano con 9 años, es alucinante como tocas ya a esa edad… ¿cómo y porque empezaste a tocas el piano?

Z: Fueron mis padres que decidieron que fuera a clases de piano, como yo era tan pequeño no tuve elección, para ser sincero realmente llegue a odiar tocar el piano, como todos los niños solo quería jugar a los videojuegos todo el día.

Ahora estoy realmente agradecido, porque no creí que fuera capaz de hacer la música que hago hoy en día si no hubiera tenido esas clases de piano.

L: Enhorabuena también por tu concierto Wellcome, hace tan solo unos días en Los Angeles, con artistas increíbles como Skrillex, Imagine Dragons, Camilla Cabello, la música es el lenguaje universal, cual fue exactamente el mensaje que quisiste enviar al mundo?

Z: Creo que el mensaje más importante es que solo tenemos un mundo y que todos vivimos juntos en este mundo, deberíamos hacer todo lo que podamos para conservarlo, intentar vivir todos juntos unidos en lugar de enfrentados, luchar todos juntos en vez de unos contra otros…eso es lo que yo debo pedir…

L: Un hermoso mensaje, muchas gracias por tu tiempo, soy fan tuyo desde hace mucho tiempo, por favor, sigue haciendo esos pelotazos, gracias!!

Z: Muchas gracias, te lo agradezco!!