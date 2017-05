Shawn Mendes, Bromas Aparte y Marlon: ¡tensión máxima!

Esta semana optar a entrar en la lista es cosa de chicos: un solista canadiense y dos bandas masculinas españolas aguardan turno en sala de espera. Pasamos revista.

El solista canadiense no es otro que Shawn Mendes, que tiene nuevo single bajo el brazo: There's nothing holdin' me back.

La Mendes Army aguarda impaciente los conciertos de su ídolo la semana que viene en España de la mano de LOS40: el día 9 en Madrid y el 12 en Barcelona.

Mendes estará presentando su disco Illuminate, justo cuando se acaba de publicar en nuestro país su biografía: Shawn Mendes, su historia.

Para darle paso, tienes que apoyarlo con la etiqueta #MiVoto40ShawnMendes.

A Bromas Aparte, la banda de pop-rock millennial apadrinada por Miguel Ángel Arenas, Capi —el descubridor de Alejandro Sanz y otros—, algunos los habéis conocido gracias a la nueva versión de Dama y vagabundo, con Ana Mena, que tuvo un recorrido espectacular en la lista.

Ahora nos presentan Mi vida sin ti, un tema de aires mexicanos —tienen mucho éxito allí— y una letra muy romántica.

Ganas máximas de verlos en directo en el próximo LOS40 Primavera Pop: estarán en Madrid, Barcelona (Rubí) y Málaga. ¡No queda nada!

Estaremos encantados de recibirlos de nuevo en la lista, pero para eso tienen que recibir apoyos suficientes con #MiVoto40BromasAparte.

También estarán en las tres citas de LOS40 Primavera Pop los chicos de Marlon; aunque a veces los vemos en las revistas del corazón por los noviazgos de dos de sus miembros, ante todo son rockeros y están dispuestos a demostrarlo.

Cosas que no se pagan con dinero es el nuevo single del grupo, con un sonido que nunca pasa de moda.

La frase "Amor, sexo y rock and roll", incluida en la letra, parece destinada a convertirse en un mantra muy repetido. Usa #MiVoto40Marlon si quieres verlos dentro. ¡Mucha suerte!