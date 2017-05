LOS40 Trending viaja a Santiago con Miss Caffeina, Shinova, Luis Brea y el Miedo, y Druso

¡Nos flipa sacar la música del estudio y llevarla a la calle en directo! Tras la primera entrega de LOS40 Trending On Stage -que reunió hace meses a Miss Caffeina, Iván Ferreiro y Rayden-, volvemos a reunir a grandes nombres del indie español para montar un verdadero festival. Ahora, LOS40 Trending, el show diario más alternativo de LOS40 viaja a Santiago de Compostela (Galicia)… ¡y a lo grande!

El 24 de mayo tenemos una cita en la Praza da Quintana a partir de las 21 horas. Será el primer gran concierto de las fiestas de la Ascensión de Santiago, y por supuesto será con entrada gratuita. Además de mi sesión DJ entre concierto y concierto (voy cargado de trallazos, aviso), podrás disfrutar a lo grande de los conciertos de estas bandas…

Miss Caffeina

Ya ha pasado un año desde la salida de Detroit, su álbum definitivo y el que les ha convertido en grandes estrellas del pop alternativo español. Con una reedición de ese trabajo a punto, en estos días Miss Caffeina promocionan una nueva versión de “Oh! Sana” que interpretan junto a Iván Ferreiro.

Será genial tener a Alberto, Sergio, Álvaro y Tonino animando a todos los asistentes a esa Praza da Quintana con canciones ya míticas como “Mira cómo vuelo”, “Ácido” o “Venimos”.

Shinova

La crítica (y cada vez más público) no se corta en afirmar que la banda de Berriz (Vizcaya) es el próximo fenómeno festivalero del llamado indie español. Shinova no son precisamente unos recién llegados pero tras conquistar la Plaza del Trigo del Sonorama han publicado un cuarto disco, Volver, lleno de canciones emotivas y llenas de sinceridad.

Vamos, que te vas a pasar su concierto cantando a grito pelado, con una mano alzada y los ojos cerrados. Prueba con “Para cambiar el mundo” o “Doce meses” y verás que no deberías perdértelos antes de que todo el mundo empiece a hablar de ellos a lo largo de este verano.

Luis Brea y El Miedo

Luis Brea comenzó en un estilo musical muy particular que llevó a que muchos les describieran como “El Julio Iglesias del Indie”. Ya en su anterior disco el músico madrileño se despojó de aquella careta y le perdió el miedo a hacer música luminosa y contagiosa, capaz de llegar al gran público.

En esas, Luis junto a su banda El Miedo, acaba de publicar Usted se encuentra aquí, un fogonazo de pop hecho con guitarras. “Nueva generación” ya se perfila como uno de los himnos festivaleros del año.

Druso

Una de las cosas que me encanta hacer en LOS40 Trending es apoyar a ese talento emergente que muestra la diversidad de la música española. Por eso el músico gallego Druso jugará en casa en este evento para presentar su primer trabajo, un EP titulado Being Broke As A New Trend.

Su sonido guitarrero tiene un estilazo retro muy cercano al garage y al pop más surfero. Él, nueva apuesta del mítico sello Subterfuge, ya tiene un primer adelanto en el que además toca todos los instrumentos: “Passing Breeze”.

¡Galicia, cuento contigo para llenar esa Praza da Quintana y mostrarle al mundo cuánto nos gustan los festivales! Nos vemos el 24 de mayo desde las 21 horas.