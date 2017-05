La ex de Luis Fonsi le amarga el éxito de ‘Despacito’

A veces es mejor no jugar con fuego y quizás cuando a Luis Fonsi le ofrecieron ir a promocionar Despacito al programa de televisión en el que trabaja su ex mujer, debió pensárselo dos veces.

Pero finalmente fue a Un nuevo día en el que Adamari Lopez, de la que se divorció hace casi 8 años, es copresentadora.

Podía haberse quedado en un momento incómodo, sobre todo, cuando él habló de su ruptura al preguntarle por el momento más duro que había vivido.

“Fue del que más aprendí, el que más me endureció también, pero no te puedo mentir, sin duda fue un momento difícil”, dijo ante su ex que dejó claro, con sus caras, lo que estaba sintiendo.

VIDEO 📹 l La incómoda reacción de Adamari López al escuchar a Luis Fonsi hablar de su divorcio https://t.co/Dph5or2lIr pic.twitter.com/5wFu7InYhv — CARAS (@CARASmexico) 24 de abril de 2017

A raíz de ese momento se ha rescatado una entrevista que Adamari concedió hace cuatro años al programa Al rojo vivo para presentar Viviendo, su autobiografía.

En la entrevista asegura que Luis Fonsi le fue infiel desde que eran novios y que, sin duda, el momento más duro para ella fue cuando él dijo que no la deseaba como mujer.

Según cuenta, por aquel entonces estaban casados y ella estaba luchando contra un cáncer de mama.

“Me dijo una vez que no me deseaba como mujer y creo que ese fue uno de los momentos más duros”, contaba entre lágrimas por aquel entonces, “cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer se te cae el mundo a los pies y es mucho más duro que la enfermedad”, aseguraba en aquel momento.

Fueron palabras muy duras que, supuestamente en su día, Fonsi matizó en una carta que ahora han recuperado muchos medios para no quedar como el malo de la película.

“Cuando decidimos separarnos y eventualmente divorciarnos ya habían pasado casi cuatro años libre de cáncer”, aclaró.

Todo aquello provocó que la carrera de Fonsi tuviera un bache del que, evidentemente, se ha recuperado con este nuevo single que le ha convertido en el número uno.

Aun así, tras revivir aquella entrevista, algunos han vuelto a ponerse en su contra.

Lo siento Luis Fonsi, ya no voy a cantar pasito a pasito... luego de ver la entrevista a Adamari López.

Huevasnais. — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) 28 de abril de 2017 Luis Fonsi, nos encanta Despacito. Gracias por eso, pero ni se te ocurra pensar que se nos ha olvidado que dejaste a tu esposa con cáncer. — abuelita Otilia (@TioPippo) 1 de mayo de 2017 "Yo recuerdo cuando Luis Fonsi iba con Adamari. No lo supero. Desgraciao'." - Mi madre, al igual que Adamari, no lo supera. Dios... — Regina C. Ortiz (@regcoral) 28 de abril de 2017

Él, sin embargo, se ha mantenido al margen mientras deja claro en redes que la mujer de su vida es su actual esposa, la española Águeda López.