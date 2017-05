Ahora sí, Ashley Graham muestra su cuerpo al completo

Ashley Graham se ha convertido en una especie de gurú del ‘body positive’ con su filosofía de aceptación del cuerpo con sus imperfecciones y alejado de unos cánones irreales que nos presionan socialmente.

Ella se ha convertido en una de las modelos de tallas grandes más cotizadas y estamos acostumbrados a verla mostrar con orgullo su cuerpo.

Es habitual verla en bañador y ropa interior aunque también hay ocasiones en las que se quita toda la ropa.

Una de esas ocasiones es el número de verano para V Magazine para el que se ha puesto tras la cámara de Mario Sorrenti para exhibirse en todo su esplendor, sin complejos.

El próximo 9 de mayo publicará Una nueva modelo: cómo lucen verdaderamente la seguridad, la belleza y el poder, un libro que pretende poner por escrito lo que ya predica con sus fotos.

“Crecí en un hogar muy cristiano, así que las palabras tienen poder. Si dices ‘soy gorda’, te sentirás así. Si dices, ‘soy estúpida’, te sentirás así el resto del día”, le contaba a la actriz Tracee Ellis Ross.

La hija de Diana Ross ha sido la encargada de hacerle la entrevista que acompaña a estas fotos.

“A veces me despierto y me siento la persona más gorda del mundo, pero no dejaré que eso me afecte el resto del día”, contó Graham, “tienes que decirte ‘me gusta este día. Soy osada, bella y brillante’. Eso llega a mi interior, se refleja en el exterior y me hace sentir inteligente”.

La modelo no ha dudado en contarle cómo se sintió en secundaria cuando descubrió que tenía celulitis.

“Recuerdo haberle dicho a mi mamá, ‘¿no es asqueroso? Es tan feo’. Ella se bajó los pantalones y dijo: ‘Mira, yo también tengo’. Y fue como ¡gasp!”, relata, “me miró, no me dijo si era bella o fea, sólo me dio a entender que no importaba”.

Y de eso se trata según estas dos mujeres, de dar ejemplo a las más jóvenes para que llegue un momento en el que el físico no importe.