¿Qué música pincharía Lady Gaga si le pidiéramos que fuera nuestro Dj?

¿Qué música emociona y agita a Lady Gaga? ¿Y qué tracks pincharía si la eligiéramos como DJ?

Desde la composición más funky de los superventas The Black Eyed Peas, al sonido millennial de GriZ o los clásicos Frank Sinatra o Aretha Franklin.

Es decir, un recorrido sonoro que abarca más de seis décadas de rock y que ha desvelado este año, al participar en un proyecto de Starbucks que invitaba a músicos conocidos a compartir en Spotify la lista de sus temas favoritos.

A lo largo de más de 79 composiciones, Lady Gaga ha incluido algunas de su propio repertorio que no son necesariamente las que han alcanzado una mayor repercusión. Entre ellas, Joanne, Hair, Million Reasons, Come to mama, Gypsy, Born this way o Just another day.

Escucha a continuación 15 de los temas imprescindibles de la discoteca de la artista:

1. 'Gotta push on' de GriZ (2016)

2. 'Love Today', de Mika (2007)

3. 'Born this way', de Lady Gaga (2011)

4. 'Where is the love?', de The Black Eyed Peas (2003)

5. 'Fly me to the moon', de Frank Sinatra (1964)

6. 'How will I know', de Whitney Houston (1985)

7. 'Safe and sound', de Capital Cities (2013)

8. 'Lean on me' de Bill Withers (1972)

9. 'Respect' de Aretha Franklin (1967)

10. 'Titanium' de David Guetta y Sia (2011)

11. 'Take a chance', de Flume ft. Little Dragon (2016)

12. 'Superstar', de Lupe Fiasco (2007)

13. 'Dogs days are over', de Florence + The Machine (2010)

14. 'Try everything', de Shakira (2016)

15, 'Beautiful' de Christina Aguilera (2009)