¿Qué tiene en común 'Blank Space' de Taylor Swift con 'Toxic' de Britney Spears?

Seguramente su nombre no te suene de nada, pero Joseph Kahn es uno de los hombres que no faltan en la agenda de los cantantes del momento.

Ha sido el encargado de la lujosa vida que luce Taylor Swift en el vídeo Blank Space, de que Megan Fox termine en llamas en Love The Way You Lie de Rihanna o de que Britney Spears se pasee como azafata de vuelo al principio de Toxic.

¡Exacto! El mundo del pop le debe mucho a Kahn. Y es que se trata de uno de los directores de vídeos musicales más cotizados del momento.

Por supuesto, en la vitrina de su casa cuenta con varios MTV Video Music Awards y hasta un Grammy por el vídeo musical de Eminem. ¡Nada mal!

Con este currículum es normal que todos los artistas lo quieran como director. Los últimos en sumarse han sido los miembros de Imagine Dragons con su vídeo Thunder.

En Los40 os traemos diez vídeos musicales dirigidos por Joseph Khan. ¿Cuál es tu favorito?

Taylor Swift – Blank Space

Si juntas a las artistas del momento con uno de los mejores directores de vídeos musicales de la historia, creas Blank Space. El mérito de que este videoclip se haya convertido en el más visto de la historia de Youtube se debe, en parte, al maravilloso aura de lujo que crea su director.

Rihanna y Eminem - Love The Way Yoy Lie

Megan Fox entre llamas en una relación sentimental de lo más tóxica. La canción de Love The Way You Lie de Rihanna y Eminem se convirtió en todo un éxito y su vídeo, por supuesto, también.

Britney Spears - Toxic

No hay duda de que Toxic es el mejor vídeo musical de la carrera de Britney. La escena como azafata de vuelo se ha convertido en una de las más imitadas del mundo del pop. ¡Y no nos extraña! El responsable de ello es Joseph Kahn.

Eminem – Without Me

Como si se tratase de un comic, Joseph Kahn crea un vídeo musical de lo más visual. Normal que en 2002 se llevase el Grammy en esta categoría.

Backstreet Boys – Everybody

Vale que el vídeo de Everybody de los Backsteet Boys se inspira directamente de Thriller de Michael Jackson, pero no por eso hay que quitarle mérito. Kahn supo homenajear perfectamente al Rey del pop.

Lady Gaga – Love Game

Lady Gaga también estuvo bajo las órdenes de Kahn en uno de sus primeros vídeoclips: Love Game. La artista se marca una coreografía en medio de un autobús. Solo por eso merece la pena verlo.

Destiny Child – Say My Name

Joseph Kahn juega con los colores en uno de los vídeos más famosos de la carrera de Destiny Child. Con escenarios que se mueven delante de nuestras narices y bailes marcados, Destiny Child nos conquistó con su Say My Name.

Enrique Iglesias – Hero

Enrique Iglesias y Jennifer Love Hewit (sí, aquella chica que protagonizaba Entre Fantasmas) protagonizan una bonita historia de amor en Hero. Nos gustaría olvidar el estilismo de Iglesias con gorro naranja de lana y camiseta de tirantes, pero será difícil.

Shakira y Rihanna – Can’t Remember to Forget You

Una cama en las escaleras, Shakira y Rihanna fumándose un puro o un duelo de caderas contra la pared son solo algunos de los elementos que componen Can’t Remember To Forget You. Hipnotizante.

Katy Perry – Waking Up In Vegas

Puede que Waking Up In Vegas no sea, ni por asomo, uno de los mejores vídeos de la carrera de Katy Perry, pero aun Kahn supo plasmar el lado tan divertido de la artista.

Por supuesto, no se trata de los únicos artistas con los que ha trabajado Khan- El director puede presumir de haber dirigido también vídeos para Robbie Williams, OneRepublic, Mariah Carey, Muse, Kylie Minogue, Chris Brown o 50 Cent, entre otros. Una lista interminable.