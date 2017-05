Está claro que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el motivo por el que tienes la Switch en casa o estás contando los euros para hacerte con una. Todo a partir de ahí serán razones accesorias. Bien, pues aquí tienes una segunda.

Tetris ha sido siempre compra obligada cuando he puesto mis manos en una nueva portátil. Lo quemé en DS, jugué algo en Vita (porque la pantalla era microscópica y se antojaba menos) y lleva ya algunos días acomodado al slot de mi Switch (que no se mueve de ahí ni para dejar un rato de juego a Link).

Lo divertido es que esta vez no hablamos sólo de Tetris. La franquicia japonesa Puyo Puyo, de Sega, y el clásico de Alexey Pajitnov se dan la mano para forzar la simbiosis en un entorno lo más ‘japo’ posible.

Puyo Puyo Tetris pide una Switch.

Para todos aquellos que hayan estado viviendo en una cueva los últimos 40 años, os diremos que Tetris es un juego de encajar fichas que caen para completar líneas horizontales y conseguir así quitarlas de en medio. Es un juego de puzles rápido que pide velocidad cerebral y capacidad de analizar el espacio.

Puyo Puyo, por su parte, es algo más pausado. También caen cosas, pero en este caso son como fichas o gotas de colores que tendréis que amontonar en grupos de (al menos) cuatro del mismo color para conseguir borrarlas y desencadenar así más eliminaciones de fichas con el movimiento de las mismas tras esa primera eliminación (algo parecido a Candy Crush pero “colocando en caída” en lugar de simplemente “moviendo”).

En este Puyo Puyo Tetris podéis jugar a Puyo Puyo, a Tetris o combinar ambos de diferentes formas. Por un lado, una que mezcla fichas de ambos juego en un mismo contenedor; por el otro, un modo que os propone llevar dos partidas al mismo tiempo pidiendo que vigiléis ambos “tableros” al mismo tiempo.

Además, tiene un modo aventura, que pretende poner una razón a esto de que ambos mundos se hayan mezclado, y crea una historia con personajes y diálogos muy “manga” para explicarlo.

No obstante, lo mejor de este juego (y la razón por la que Switch es el camino a seguir) es su interminable modo multijugador. Escojáis un juego simple o cualquiera de las combinaciones de ambos, lo que verdaderamente convierte este cartucho en un “imprescindible” es la posibilidad de desconectar los Joy Cons de la Switch, plantar la consola con el stand en la bandeja del asiento delantero en un tren y crear una party en cuestión de segundos. Por supuesto, si no tenéis acompañante, siempre quedará el modo online y, a una mala, un buen puñado de desafíos y modos infinitos y contrarreloj que son “reglamentarios” en este tipo de juegos. Puyo Puyo Tetris es una gran compra en formato PS4, pero se convierte en una necesidad si os habéis hecho con una Switch. No va a venderte la consola, pero no tardarás en darte cuenta de que es la segunda mejor compra si decides hacerte con ella.