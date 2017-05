¡Nada que ver! Así era la gala del MET hace 10 años

La gala anual del Metropolitan Museum de Nueva York es ya una de las grandes citas de la sociedad estadounidense y un evento tremendamente inspirador para los amantes de la moda.

Hace unos días, tuvo lugar una de sus ediciones más espectaculares y pudimos ver a grandes estrellas de la música, el cine, las pasarelas y las artes brillar sobre su alfombra roja. Artistas como Rihanna, Madonna, Solange, Katy Perry, Kim Kardashian, Selena Gomez, The Weeknd, Gigi Hadid, Ryan Reynolds o John Legend desfilaron por ella.

Y es que este evento benéfico que se celebra cada primer lunes de mayo, ha ido ganando glamour con los años.

Porque... ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucían las celebrities de 2007 ante los flashes de la gala del MET? Hace diez años la fiesta era 'Poiret: King Of Fashion' pero ni los looks, ni la puesta en escena eran tan creativos como los que hemos visto en las últimas ediciones.

Echa un vistazo a la galería para comprobar cómo ha cambiado esta gala.