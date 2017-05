Halsey y The Weeknd tienen una relación tóxica (en forma de canción)

Halsey se ha pasado al lado oscuro, y suena así (dale al play arriba). La estadounidense acaba de adelantar otro de los temas de su segundo disco, Hopeless Fountain Kingdom, que publicará en junio.

Eyes Closed suena a balada electrónica, a oscuridad... y a The Weeknd. Y tiene una explicación: Abel Tesfaye ha participado en el tema, clavado a House of Balloons o Echoes of Silence, los mixtapes que grabó antes de saltar a las listas de éxitos.

Sí, el espíritu The Weeknd no solo está en la letra, sino en la voz de Halsey, que habla de una relación tóxica, de lo que se siente teniendo una nueva relación pero pensando en tu ex.

"Now if I keep my eyes closed, he looks just like you. But he'll never stay, they never do."

De Closer a Hopeless Fountain Kingdom

Había teloneado a The Kooks y a Imagine Dragons, publicado un disco debut (Badlands) y colaborado con Justin Bieber (The Feeling), pero Halsey lo petó el año pasado en las listas de éxitos con Closer, su colaboración con The Chainsmokers.

Después vino Not Afraid Anymore, su participación en la banda sonora de Cincuenta sombras más oscuras.

Ahora ha presentado este nuevo tema en Beats 1 Radio, y allí la hemos podido ver en una larga entrevista con el productor Zane Lowe y el director de cine Baz Luhrmann (Moulin Rouge, The Get Down).

El hombre que convierte en oro todo lo que canta

Y de lo oscuro, a lo más oscuro, pero con sabor a éxito: todo lo que The Weeknd toca se convierte en oro. El canadiense no se conforma con haber arrasado en ventas con Starboy.

Ahora aporta su música a los discos de los demás. Primero lo vimos con Lana del Rey. Ahora, con Halsey. ¿Para cuándo una colaboración con Selena Gómez?