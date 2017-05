Lo que DEBES y NO DEBES hacer en la operación bikini

¡Faltan menos de dos meses para el verano! Pero tranqui, que aún estás a tiempo de apuntarte a la archiconocida Operación Bikini.

Alberto Oliveras, personal trainer de Radiotubers, va a ayudarte a alcanzar tu objetivo.

Aunque el tiempo apremie, siguiendo unas buenas pautas cualquiera puede conseguirlo.

¿Matar el gusanillo con una galleta digestiva?

¡No! Para comerte eso, date el gusto y cómete una palmera de chocolate. Alberto nos advierte que no hay que confundir digestivo con dietético.

Este tipo de productos acostumbran a llevar azúcares añadidos o refinados, los enemigos números uno de cualquier dieta.

Lo que realmente engorda son los ingredientes escondidos en productos que, aparentemente, son sanos.

Por ejemplo, la pechuga de pavo. Un must en muchas dietas, pero que no nos ayudará si proviene de carne procesada. Si en la charcutería tiene forma de bloque y no de pavo, probablemente no sea 100% pavo.

¿Comer hidratos de carbono por la noche engorda?

Falso. Nuestro personal trainer califica esta afirmación como falso mito. Todo depende de lo que hayas comido durante el día.

¿Puedo comer o cenar fuera de casa durante una dieta?

¡Por supuesto! De hecho, Alberto recomienda una comida libre por semana. Es bueno a nivel nutricional, psicológico y social.

Ayuda a tu metabolismo a asimilar mejor la dieta y te anima a seguirla el resto de la semana.

Obviamente, hasta en las excepciones debe haber un control. Puedes comer pizza, pero no te comas tres.