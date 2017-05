John Mayer canta Drake mejor que Drake

Ha sido en Ámsterdam. John Mayer tocaba en el Ziggo Dome dentro de la gira mundial de The Search For Everything, su último disco.

Y en mitad del concierto sorprendió a todos los asistentes atreviéndose con una canción que no era suya. Ni siquiera de su género.

Era Passionfruit, posiblemente la mejor canción del último disco de Drake. John Mayer sustituyó la electrónica y el autotune por una guitarra y su voz, y le salió una versión tan redonda que ahora dudamos de cuál nos gusta más, si la de Drake (la original) o la suya.

Resulta que el canadiense había cancelado unos días antes un concierto en el mismo recinto. Y por tercera vez.

John Mayer quizá consiguió aliviar a los que se quedaron con ganas de ver al rapero o todo lo contrario: hacerle la competencia con su propia canción.

The Search For Everything, un guiño a Katy Perry

John Mayer está en plena gira de su último disco, con el que recorrerá Europa y América todo el verano. Desde que lo publicó, en abril, muchos han visto mensajes hacia su ex, Katy Perry.

Hasta que él mismo lo confesó: sí, una de las canciones iba dedicada a ella: Still Feel Like Your Man. Y más: contó en una entrevista que lloró al grabarla.