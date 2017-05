Por si alguien tenía dudas de que Nicki Minaj es la reina del rap, ella lo deja claro en este videoclip. Light My Body Up es uno de los adelantos del nuevo disco de David Guetta, que, una vez más, ha sabido rodearse bien y repite cómplices: Lil Wayne y Nicki Minaj, que a sensual tampoco le gana nadie. Y si no, ¡dale al play!