MTV Movie & TV Awards: 7 razones por las que esta gala nos ha gustado especialmente

Los MTV Movie & TV Awards acaban de celebrar una nueva edición dejando una alfombra roja informal y escotada, una Emma Watson sembrada que emociónó con un discurso de inclusión y un palmarés sin género (no distinguía entre actores y actrices), mucho más diverso.

Además, la gala contó con dos claros favoritos: la serie Stranger Things (en TV) y La Bella y la Bestia (cine).

Mientras la primera se impuso a series como This is us, The Walking Dead o Juego de Tronos en la categoría de mejor serie del año, la segunda recogió el galardón a mejor película del año.

Pero a lo largo de la gala hubo muchos otros premios que merecen un repaso (consulta el palmarés completo al final de esta noticia) y otras razones por las que la última gala de la MTV nos interesó especialmente.

Mira en la fotogalería de arriba los 7 momentazos que explican por qué la gala nos gustó tanto.

Y abajo... ¡el palmarés!



Todos los ganadores de la gala 2017:

Mejor actor en una película

Emma Watson por La Bella y la Bestia

Mejor actor/actriz en una serie de televisión

Millie Bobby Brown por Stranger Things

Mejor pareja

Hugh Jackman y Dafne Keen, por Logan

Mejor Beso

Ashton Sanders y Jharrel Jerome, por Moonlight

Mejor lucha contra el sistema

Taraji P. Henson - Hidden Figures

Próxima generación

Daniel Kaluuya - Get Out

La mejor escena que arranca lágrimas

This Is Us - Jack (Milo Ventimiglia) y Randall (Lonnie Chavis) en el karate

Mejor presentador de televisión

Trevor Noah - The Daily Show

Mejor Película

Beauty and the Beast

Mejor serie de TV

Stranger Things