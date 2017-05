Kaley Cuoco hace lo que tú no puedes

Son sólo 22 segundos de intro (o de opening como dicen en EE UU) pero es una de las canciones que los seguidores de Big Bang Theory más han cantado en los últimos 10 años.

Pero son pocos aquellos capaces de recitar del tirón y sin música aquello de "Our whole universe was in a hot dense state; Then nearly fourteen billion years ago expansion started Wait!; The earth began to cool; The autotrophs began to drool; Neanderthals developed tools; We built a wall; We built the pyramids!; Math, science, history; Unraveling the mystery; That all started with the big bang; Bang!"

Sin embargo hemos descubierto que una de sus protagonistas no tiene problemas para cantarlo en cualquier momento, aunque ese momento sea en horario de máxima audiencia en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los late shows estadounidenses más vistos. ¿Habéis visto a Kaley Cuoco?

Todo porque una espectadora del programa en directo le preguntó a Kaley si sería capaz de cantar la canción... ¿Y tú?

Lo que queda claro es que la intro de Big Bang Theory se ha convertido en un referente de la televisión (renovada por dos temporadas más) como quedó demostrado con el homenaje que le hizo Los Simpson en su 30º aniversario.